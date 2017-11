Wetter am Wochenende: Versinken Teile Frankens im Dauerregen?

In der kommenden Nacht und am Samstag überquert uns von Nordwesten her sehr langsam eine Kaltfront mit ihrem Regengebiet. Das heißt, es regnet bei uns lang anhaltend, wie Wetterexperte Stefan Ochs mitteilt.



Problematisch ist hierbei ein etwa 70 km breiter Streifen, in dem Mengen von 30 Litern pro Quadratmeter erwartet werden. Stefan Ochs vermutet, dass Mittelfranken möglicherweise in diesem Streifen liegt. Wahrscheinlicher ist aber, dass es Unterfranken trifft.



Da wir bereits leicht erhöhte Pegelstände haben und die Böden völlig durchnässt sind, würden 30 Liter pro Quadratmeter eine ziemlich Hochwasserwelle nach sich ziehen. Da wären auch vereinzelt bebaute Gebiete betroffen. Das Risiko dafür liegt bei 30 Prozent.



Die Temperaturen sinken langsam von elf auf fünf Grad. Der Wind dreht am Samstag auf West bis Nordwest und lebt in Böen stark auf.





So wird das Wetter am Sonntag:

Am Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt mit einzelnen Schauern, die allgemein in Schnee übergehen. Die Temperaturen liegen zwischen vier Grad im Regnitztal und ein Grad in der Fränkischen Schweiz. Der mäßige und in Böen starke Wind weht aus West.





Das Wetter nächste Woche

Von Montag bis Mittwoch lässt der Wind nach und dreht auf Süd. Ansonsten ändert sich an dem nasskalten Wetter wenig. Einzelne Schauer mit nassem Schnee wechseln sich mit Zwischenauflockerungen ab. Am Tag sind es weiterhin zwischen ein und vier Grad.



In der Nacht zum Sonntag liegen die nächtlichen Tiefsttemperaturen bei null Grad. Bei längerem Aufklaren sind in der nächsten Woche sogar Werte bis minus drei Grad möglich.



Für die zweite Hälfte der nächsten Woche wird winterliches Wetter mit Schneefällen erwartet bei Temperaturen, die um null Grad schwanken. Die Wettermodelle sind sich da im Augenblick ziemlich einig. Trotzdem ist bei dieser Vorhersagedauer natürlich generell eine gewisse Skepsis angebracht.