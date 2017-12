Wetterticker "weiße Weihnachten in Franken" - dürfen wir noch hoffen?

Update Dienstag, 19.12., 6.30 Uhr

Update 17 Uhr: Unfälle bei Schnee





Update 13.25 Uhr: Hoffnung auf weiße Weihnacht in Bayern schwindet

Update 12.05 Uhr: Frost in Franken

Update 12 Uhr: Zugverkehr trotz Kälte weitgehend störungsfrei



Wie sind die Chancen auf weiße Weihnachten?



Die aktuelle Prognose des Herzogenauracher Wetterexperten Stefan Ochs sagt für Weihnachten um die 6 Grad voraus. Nachts sollen die Temperaturen um die 0 Grad liegen. Meist überwiegt demnach Sonnenschein. Zwischendurch könnte aber auch mal ein Tiefausläufer für Wolken und etwas Regen sorgen.Für die Tage vor Weihnachten sagt Ochs zeitweise Schnee voraus. Am Dienstag ist es überwiegend bedeckt, vereinzelt könnte es aber auch mal Auflockerungen mit etwas Sonnenschein geben. Tagsüber bleibt es noch niederschlagsfrei. Am Abend und in der Nacht zum Mittwoch fällt zeitweise Schnee oder Schneeregen. Am Tag bis +2 Grad, in der Nacht zwischen 0 und +1 Grad. Der schwache Wind weht aus West.Für die Nacht zum Mittwoch werden oberhalb von 350 m Höhe 1 bis 2 cm Neuschnee erwartet. Ob in tieferen Lagen bei leicht positiven Temperaturen auch etwas liegen bleiben wird, ist fraglich.Von Mittwoch bis Samstag ist es überwiegend bewölkt mit Regenfällen und Schauern bei Temperaturen von 2 bis 6 Grad. Der anfangs nur schwache Westwind nimmt allmählich zu uns ist ab Freitag in Böen stark.Während viele Menschen sich weiße Weihnachten wünschen, wünschen sich Autofahrer vor allem freie und trockene Straßen. Am Sonntag hatte es auf schneebedeckter Fahrbahn mehrere Unfälle gegeben, unter anderem im Kreis Hof . Doch nicht nur Schnee kann gefährlich werden: Am Montagmorgen fielen auf der A3 bei Erlangen mehrere Eisplatten von einem vorausfahrenden Sattelzug auf ein dahinter fahrendes Auto. Den Lkw-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro.Die Hoffnungen auf eine weiße Weihnacht in ganz Bayern schmelzen dahin. In den nächsten Tagen kommen zwar Niederschläge, aber Schneeflocken werden voraussichtlich nicht liegenbleiben. "Es ist auch im Flachland ab und zu Schnee dabei - aber die Temperaturen werden hier bei null bis vier Grad liegen", sagte am Montag der Meteorologe Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst in München. "Selbst wenn Schnee fällt, taut er wieder."Eine letzte Hoffnung liegt auf dem Freitag: "Der Freitag ist noch ein sehr unsicherer Tag", sagte Wolz. Wenn es doch kälter wird als bisher angenommen, könnte es am Heiligen Abend wenigstens stellenweise weiße Enklaven geben.In höheren Lagen und am Alpenrand hingegen gibt es so viel Schnee wie selten um diese Zeit. Zogen sich im vergangenen Jahr schmale, künstlich beschneite Pisten über grüne Hänge, sind dieses Jahr die Berge rundum schneebedeckt. Die Skigebiete können auf ein gutes Weihnachtsgeschäft hoffen. Auf Deutschlands höchstem Berg, der 2962 Meter hohen Zugspitze, liegen 270 Zentimeter Schnee. "Das ist ein ordentlicher Wert", sagte Wolz. Im Tal in Garmisch-Partenkirchen wurden am Montag 30 Zentimeter Schnee gemessen, in Oberstdorf waren es sogar 80 Zentimeter.Statistisch betrachtet ist der Traum von weißer Weihnacht im Flachland eher eine Illusion. Die Experten sprechen von weißer Weihnacht, wenn an allen drei Festtagen morgens um 7.00 Uhr eine Schneedecke von mindestens einem Zentimeter liegt.Der Deutsche Wetterdienst teilt mit, dass es vor allem im östlichen Franken (Landkreise Bayreuth, Hof, Wunsiedel, Nürnberger Land, Kronach) zu Frost kommt. Die Temperaturen liegen bis zum Nachmittag bei etwa -1 Grad.Trotz der winterlichen Bedingungen in Teilen Deutschlands hat die Deutsche Bahn keine größeren Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr gemeldet. "Es ist natürlich mal die eine oder andere Tür eingefroren", sagte ein Bahnsprecher am Montagmorgen. Das seien aber nur Kleinigkeiten, größere witterungsbedingte Verspätungen oder gar Ausfälle gebe es nicht. Lediglich einzelne Busverbindungen der Deutschen Bahn im Süden von Nordrhein-Westfalen fielen wegen Glätte aus.Ein am Rhein entlang nach Süden ziehendes Tief streift Franken laut Wetterexperte Stefan Ochs am Montag zwischen 7 und 12 Uhr. Dabei ist es bedeckt und im Steigerwald fällt ein bisschen Schnee (<= 1 cm Neuschnee). Nachmittags heitert es von Osten her zeitweise auf und dann bleibt es allgemein niederschlagsfrei. Maximal werden +2 Grad erreicht. Es weht ein schwacher Südostwind.Am Dienstag und Mittwoch gleitet von Nordwesten her feuchtmilde Nordseeluft auf die bei uns liegende Kaltluft auf. Der Vorgang hat wenig Dynamik, weil sich der Keil eines Frankreich-Hochs bemerkbar macht. Es ist überwiegend bedeckt und ab und zu fällt Regen oder Schnee. Im Regnitztal liegen die Temperaturen bei +2, in höheren Lagen nahe 0 Grad. Der schwache Wind weht aus West.Am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch verstärken sich die Niederschläge möglicherweise (zu 30 %) vorübergehend und dann würde sich laut Ochs die sogenannte Niederschlagsabkühlung bemerkbar machen. Das heißt in dem Fall sänken die Temperaturen vorübergehend bis ins Regnitztal auf 0 Grad und es würde sich eine kurzlebige Schneedecke ausbilden.Am Donnerstag und Freitag hält mit in Böen stark auffrischenden West- bis Nordwestwinden milde Atlantikluft Einzug. Es ist bewölkt mit Regenfällen und Schauern bei Temperaturen um +4 Grad.Ab Samstag streuen die Ergebnisse der Wettermodelle recht stark. Deshalb ist für den Wetterexperten ab diesem Zeitpunkt aktuell noch keine sinnvolle Prognose möglich.Für die Weihnachtstage muss der Schneefall im Süden und Osten Deutschlands am Montag noch nichts bedeuten, berichtete DWD-Meteorologe Marcus Beyer. In den Modellen gebe es immer noch Hinweise auf kaltes Winterwetter an Weihnachten.Wahrscheinlicher sei aber, dass es beim grau-braunen Erscheinungsbild im Flachland bleibe. In den Höhenlagen der Mittelgebirge und Alpen sei hingegen die Schneedecke bereits so üppig, dass dort sicher von einer weißen Weihnacht auszugehen sei.Reisende am Frankfurter Flughafen müssen sich aber zu Wochenbeginn auf Behinderungen einstellen. Vor allem am Montagvormittag könne es zu Flugausfällen und Verspätungen kommen, teilte Flughafenbetreiber Fraport am Sonntagabend mit. Fluggäste sollten deshalb vorab den Flugstatus auf den Internetseiten ihrer Fluggesellschaften prüfen und vom Online-Check-in am Vorabend Gebrauch machen.