Wetter in Franken: Schnee oder Regen - die Woche startet ungemütlich

Besserung zur Wochenmitte



Am Montag ist es zunächst bedeckt und am Nachmittag kommen Niederschläge auf. Diese fallen in den höheren Lagen der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz vorübergehend als Schnee (2-3 cm Neuschnee), wie unser Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs mitteilt. Ansonsten fällt Regen. Die Temperaturen liegen im Regnitztal bei 3 Grad. Der schwache bis mäßige Wind weht aus West.In der Nacht zum Dienstag zieht ein kleines Tief über Norddeutschland nach Osten. Dieses bringt zeitweilige Regenfälle und einen in Böen starken Südwestwind, mit dem milde Luftmassen herangeführt werden. Dadurch steigen die Temperaturen im Laufe der Nacht von +3 auf +7 Grad an.Tagsüber ist es am Dienstag bedeckt mit leichten Regenfällen. Die Temperaturen steigen noch etwas an auf +8 Grad. Der Südwestwind lebt in Böen weiterhin stark auf.Am Mittwoch und Donnerstag fließen feuchtwarme Luftmassen aus dem Seegebiet Azoren - Kanarische Inseln zu uns. In 1000 m Höhe steigen die Temperaturen auf +9 Grad. Laut Ochs ist es schwer zu sagen, wie sehr sich die Wärme aus der Höhe am Boden wird durchsetzen können. Temperaturen von bis zu 15 Grad sind bei Sonnenschein nicht unmöglich.Andererseits sind die Nächte lang und da wird sich eine bodennahe Kaltluftschicht mit Temperaturen bis nahe 0 Grad bilden. Die muss dann tagsüber erst einmal wieder aufgelöst werden.