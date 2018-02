Wetter in Franken: Neuschnee in der Nacht zum Donnerstag?

Neuschnee in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag möglich





Prognose fürs Wochenende



Das Wetter am Dienstag wird laut dem fränkischen Experten Stefan Ochs heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Maximal werden heute +3 Grad erreicht. Es steht uns also wieder ein weitgehend freundlicher Wintertag bevor.Am Mittwoch ziehen dann aber mittelhohe Wolkenfelder durch, die Sonne scheint nur noch zeitweise. Wahrscheinlich, so der Herzogenauracher Wetterfrosch, bleibt es noch niederschlagsfrei.In der Nacht zum Donnerstag greift dann aber - anders als erwartet - vorübergehend ein von einem Italientief ausgehendes Schneefallgebiet auf Süddeutschland über. Ob es auch Franken erfassen wird, sei noch etwas unsicher. Möglich seien drei Zentimeter Neuschnee, vielleicht sogar mehr - wobei Ochs die Wahrscheinlichkeit dafür auf lediglich 30 Prozent schätzt. Am Donnerstag wird es überwiegend stark bewölkt. Die Schneefälle klingen am Morgen wieder ab bleibt dann niederschlagsfrei. Die Sonne zeigt sich kaum, die Temperaturen erreichen maximal +1 Grad.Am Freitag und Samstag dürfte es dann wieder freundlicher werden, die Sonne scheint häufiger und es werden bis zu +4 Grad. Niederschläge seien dann nicht mehr zu erwarten.Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen meist bei -5 Grad. Nur in der bewölkten Nacht zum Donnerstag wird es mit -2 Grad nicht ganz so kalt.Ab Sonntag wird das Übergreifen atlantischer Tiefausläufer mit nasskaltem Wetter (teils Regen, teils Schnee) erwartet.