Wetter in Franken: Kommt jetzt wieder der Schnee?

Selbst Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach kann nicht wirklich sagen, wie daswerden wird. "Also entweder erfasst uns am Dienstagnachmittag von Osten her ein Schneeregen- und Schneefallgebiet (mehrere Zentimeter Neuschnee möglich) oder eben nicht.", schreibt er in seiner Voraussage für Franken. Die beiden Möglichkeiten wären laut verschiedenen Wettermodell-Läufen gleich wahrscheinlich.Bleibt das Wetter trocken, könnten Temperaturen bis 6 Grad erreicht werden. Ansonsten wären zwei Grad wohl das höchste der Gefühle.Amdagegen steigen die Temperaturen laut Ochs auf +10 Grad. Gleichzeitig kämen Böen mit stark auffrischenden Westwinden bei uns an. Dabei wird es bewölkt mit vereinzelten Schauern. Der Wind lässt er erst amnach.Für das Wochenende hat Ochs allerdings eine erfreuliche Prognose: Zwischen 15 und 20 Grad könnten erreicht werden, weil Luftmassen von den Azoren zu uns nach Franken strömen.