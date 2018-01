Wetter in Franken: Kommt erst ein Sturm und dann der Schnee?

Der Sonntag bleibt überwiegend bedeckt. Die Temperaturen liegen bei +3 Grad. Aktuell gibt es mäßige bis frische Böen. Dies berichtet Wetterexperte Stefan Ochs.



Ein Orkantief mit Kern bei Island beginnt am Montag auf uns überzugreifen. Der in Böen weiterhin mäßige bis frische Wind dreht auf Süd. Damit wird die Wolkendecke abgedrängt und die Sonne kommt heraus. Die Temperaturen steigen bis auf +5 Grad. Tagsüber bleibt es trocken, abends kommen Regenfälle auf. Dann legt der Südwind zu und ist in Böen stark.



Ab Dienstag wird es stürmisch

Am Dienstag ist es bedeckt und regnerisch bei Temperaturen um +8 Grad. Der Südwestwind erreicht in Böen die Stärke Beaufort 8 (stürmisch). Am Mittwoch gibt es Schneeschauer bis in die Niederungen. Die Frostgrenze sinkt auf 400 m. Der in Böen starke Wind weht aus West.



Für den Donnerstag erwarten die Wettermodelle einen schweren Sturm. Es handelt sich um ein Tief, welches am Montag zwischen den Bermuda- und Bahama-Inseln entstehen und dann in der Folge von unserem isländischen Zentraltief eingefangen werden soll. Das wäre natürlich eine respektable Vorhersageleistung. Erfahrungsgemäß wiegt hier aber der große Vorhersagezeitraum von fünf Tagen schwerer als die gute Übereinstimmung der Wettermodelle, welche auch einfach nur auf einem Zufall beruhen kann.



Für das nächste Wochenende wird winterliches Wetter erwartet mit Schneefällen bei Temperaturen um 0 Grad. Auch hier haben wir eine gute Übereinstimmung der Wettermodelle. Auch hier ist wegen des großen Zeitraums trotzdem Skepsis angebracht.