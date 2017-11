Wetter in Franken: Kommt der Winter zurück?

Ein Hochdruckgebiet bestimmt bis einschließlich Donnerstag unser Wetter. Einzelne atlantische Tiefausläufer können von Norden her unter Auflösung in dieses Hoch eindringen, wie Wetterexperte Stefan Ochs mitteilt.Das ergibt eine schwer zu prognostizierende Mischung aus Sonnenschein, Wolken und Nebel. Nennenswerter Niederschlag fällt nicht (vielleicht mal etwas Nieseln oder Schneegriesel). Am Tag werden je nach Sonnenscheindauer +1 bis +6 Grad erreicht. Nachts kühlt es je nach Aufklaren auf +1 bis -4 Grad ab. Der sehr schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.Von Freitag bis Sonntag bestimmen atlantische Tiefausläufer unser Wetter. Meist ist es stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise fallen Niederschläge. Am Freitag handelt es sich nur um Regen, ab Samstag kann es auch mal schneien.Die Temperaturen schwanken um +4 Grad. Der Westwind frischt ab Samstag in Böen stark auf.