Wetter in Franken: Hochwassergefahr gebannt? So wird das Wetter zum Wochenstart

Montag: Vorsicht Autofahrer





Mehr Schnee zum Wochenende?



Der Samstag sollte erhebliche Niederschläge bringen - und tatsächlich fielen 10 bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter. An einigen Pegeln wurde laut Wetterexperte Stefan Ochs die Meldestufe 1 erreicht. Ergiebige Niederschläge seien nun aber nicht mehr zu erwarten, erklärt Ochs - die Hochwasserlage dürfte sich also rasch wieder entspannen.Am Sonntag ist es derweil wechselnd bis stark bewölkt. Es gibt vereinzelt, in der Fränkischen Schweiz auch vermehrt Schauer. Unterhalb von 400 m fällt teilweise Regen, ansonsten schneit es. Maximal werden 1 (Fränkische Schweiz) bis 4 (Regnitztal) Grad erreicht. Der meist nur schwache, in Böen aber gelegentlich frische bis starke Wind weht aus West.Der Montag beginnt wechselnd bewölkt mit vereinzelten Schneeschauern. Im Laufe des Tages erreicht uns eine Warmfront, es trübt ein und am Nachmittag kommt Regen auf, der oberhalb von 400 m mit Schnee vermischt ist. Die Temperaturen steigen von +1 Grad am Morgen auf +4 Grad am Nachmittag. Der zeitweise mäßige und in Böen starke Wind weht aus Südwest.Am Dienstag folgt eine Kaltfront. Zeitweise regnet es. Die einströmende Luftmasse stammt laut Ochs zwar aus der Arktis, habe sich dann aber in tiefen Schichten auf dem Seeweg (Nordmeer, Nordsee) erwärmt. Daher steigen die Temperaturen gegenüber dem Vortag sogar geringfügig an. Der schwache bis mäßige Wind weht aus West.Am Mittwoch und Donnerstag hält der Zustrom der Meereskaltluft an. Es ist überwiegend bewölkt und ab und zu fällt Niederschlag. Oberhalb von 400 m fällt Schnee, unterhalb von 400 m teils Regen, teils Schnee. Am Tag im Regnitztal um +3 Grad. In den Nächten schwanken die Temperaturen um 0 Grad. Der schwache bis mäßige Wind weht aus West.Für das nächste Wochenende zeigt die Hälfte der Wettermodell-Läufe die Ausbildung einer Schneedecke. Sicher ist da aber natürlich noch nichts.