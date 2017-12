Wetter in Franken: Fällt wieder Schnee? So wird das Wetter am Wochenende

So wird das Wetter am Sonntag





Am Rande eines Skandinavientiefs fließen Arktis-Luftmassen über die Nordsee zu uns. Über dem zehn Grad warmen Meerwasser ist dabei eine rege Schauertätigkeit in Gang gekommen. Experte Stefan Ochs weiß, dass diese Schneeschauer in der kommenden Nacht und noch morgen am Samstag auch zu uns wandern. Die Temperaturen schwanken um -1 Grad.Nur im Regnitztal gibt es am Samstagnachmittag vorübergehend ganz leicht positive Temperaturen. Die Neuschneemengen werden zwischen 1 und 4 Zentimeter liegen, wobei die Verteilung wegen der Schauer sehr ungleichmäßig ist. Der mäßige und in Böen starke Wind weht aus West.In der Nacht zum Sonntag klingen die Schauer allmählich ab und es klart zeitweise auf. Die Temperaturen sinken auf -4 Grad. Der Wind dreht auf Südwest und lässt nach.Am Sonntag gibt es von Südwesten her einen massiven Warmluftvorstoß. Die warme Luft gleitet auf die bei uns liegende Kaltluft auf und das zugehörige Schneefallgebiet wird uns am frühen Nachmittag erreichen.Bei leicht negativen Temperaturen gibt es 5 Zentimeter Neuschnee. Am Abend setzt sich dann die Warmluft durch, es fällt noch ein bisschen Regen und die Temperaturen steigen auf +2 bis +6 Grad an. Der in Böen starke Wind dreht zuerst auf Südost und dann am Abend auf Süd bis Südwest.Am Montag regnet es zeitweise bei Temperaturen um +5 Grad. Der schwache bis mäßige Wind weht aus Süd. Am Dienstag regnet es noch gelegentlich bei wenig veränderten Temperaturen.Am Sonntagmittag, also vor dem Einsetzen der Schneefälle, wird die Luft sehr trocken sein mit Taupunkten um -10 Grad. Aber wo kommt diese trockene Luft her? Tatsächlich wird sie aus den Alpen herausgesaugt und von den auffrischenden Südwinden bodennah nach Norden transportiert. Und wenn die Niederschläge der Warmfront dann in diese trockene Luftschicht fallen, gibt es jede Menge Verdunstungskälte, so dass die Lufttemperaturen innerhalb einer Stunde von 0 auf -2 Grad absinken.