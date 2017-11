Wetter in Franken: Fällt am ersten Adventswochenende Schnee?

Sonnige Zonen am Samstag



Feuchtkalte Luftmassen bestimmen am Donnerstag unser Wetter. Es ist wechselnd bewölkt mit leichten Schneeschauern, wie Wetterexperte Stefan Ochs mitteilt. Maximal werden im Regnitztal +2 bis +3 Grad erreicht. Oberhalb von 500 m herrscht Dauerfrost. Dort kann sich auch eine dünne Neuschneedecke bilden. Der schwache, in Böen gelegentlich auch mäßige Wind weht aus West.Am Freitag ist es wechselnd bewölkt mit Zwischenaufheiterungen. Schauer gibt es kaum mehr. Die Temperaturen ändern sich gegenüber dem Vortag nicht. Der sehr schwache Wind weht aus Ost.Ein Zwischenhoch bestimmt am Samstag unser Wetter. Sonnige Zonen liegen neben trüben Hochnebelgebieten. Maximal werden 0 bis 3 Grad erreicht. Der schwache Wind weht aus Nordost.In den zeitweise klaren Nächten kühlt es auf -1 bis -5 Grad ab.Am Sonntag erreicht uns im Tagesverlauf (Nachmittag / Abend) von Nordwesten her eine Warmfront mit ihrem Schneefallgebiet. Dabei wird sich wohl überall vorübergehend eine Schneedecke ausbilden. Die Temperaturen liegen bei 0 Grad. Am Montag folgt feuchte und milde Atlantikluft nach, der Schnee taut wieder ab.Unsicherheiten gibt es bei diesem Sonntagsschnee aber noch. Möglicherweise hält das Zwischenhoch kräftiger dagegen und die Warmfront kommt erst in der Nacht zum Montag und dann ohne viel Niederschlag.