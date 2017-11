Wetter in Franken: Das Wochenende bringt Nässe - und erste Verkehrsbehinderungen

Das Wetter lädt an diesem Wochenende nicht wirklich zu ausgiebigen Spaziergängen ein. Wie der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs erklärt, bringt bereits der Freitag anhaltende, wenn auch nicht besonders ergiebige Regenfälle. Es bleibt durchweg bedeckt bei kräftigen Südwestwind.



Nach einer vorübergehenden nächtlichen Wetterberuhigung überquert Franken am Samstag ein kleines Randtief, das die Reste des Tropensturms Rina enthält. Erneut ist es bedeckt mit länger anhaltenden Regenfällen. Rina bringt eine Extra-Portion Feuchtigkeit mit und so fallen Mengen von 7-15 mm. Der Südwestwind frischt in Böen stark, am Abend eventuell sogar stürmisch auf.



Am Sonntag ist es wechselnd bewölkt mit Schnee-, Regen- und Graupelschauern und Temperaturen um die sechs Grad. Im Bereich stärkerer Schauer kann es am Sonntag kurzzeitig bis knapp über 0 Grad abkühlen.



Verkehrsbehinderungen am Montag?

Der gelegentlich mäßige und in Böen starke Wind weht aus West. Einige Wettermodelle erwarten am Sonntag ein zweites Randtief mit länger anhaltenden Niederschlägen, die am Abend teilweise in Schnee übergehen können. Am Sonntag könnte demnach die erste (kleine ) Schneeballschlacht des Jahres möglich sein.



Weniger freuen dürften sich darüber die Autofahrer: Am Montag gibt es weitere Schneeregen- und Schneeschauer. Oberhalb von 400 m sind in den Frühstunden Verkehrsbehinderungen durch Schnee und Eis möglich. Maximal werden 5 Grad erreicht. Der zeitweise mäßige Wind weht aus Nordwest.