Wenn die Legende mit dem Kleeblatt feiert

von BERNHARD PANZER

So unterschiedlich kann's mit den Farben sein: Rot und Schwarz ist nicht gleich rot-schwarz und grün ist nicht gleich grün. Und Politik ist nicht gleich Fußball. Das zeigte sich eindrucksvoll am letzten Sonntag, dem Tag der wichtigen Entscheidungen, vor allem für die Franken. Während die einen, nämlich die Schwarzen und die Roten aus dem politischen Lager, jammerten, fühlten sich die anderen, die rot-schwarzen Fußballfans nämlich, im siebten Himmel. Und bei der Farbe grün war's genau umgekehrt. Verkehrte Welt? Nicht aus Sicht der Glubberer.



Denn die hatten wahrlich Grund zum Jubel am Tag der Entscheidung, als das Fußball-Derby anstand und die Nürnberger gegen den Erzfeind aus Fürth nach 38 Jahren einen historischen Sieg einfahren konnten. Die Nummer 1 nicht nur im Frankenland, sondern unter der bayerischen Konkurrenz in der gesamten Liga - das macht Freude bei den Fans in rot-schwarz. Historisches erlebten am Tag der Bundestagswahl zwar auch die politisch Gleichgefärbten, aber da genau andersherum: So schlecht wie diesmal schnitten die Schwarzen in Bayern ja noch nie ab. Und bei den Roten lief's ähnlich, und das nicht nur im Freistaat. Im Fußball gäb's da schnell einen Trainerwechsel.



Aber wen juckt schon die Politik, wenn Fußball ist. Und so gab's am Stammtisch am Montag nach der Wahl beim Heller nur ein Thema: das Franken-Derby! Und weil da Freunde zusammensitzen, und das schon seit Jahrzehnten, gab's auch keinen Streit unter den Lagern, im Gegenteil: So herzlich und rücksichtsvoll gefrotzelt wie nach diesem Spiel wurde nach einem Derby selten. Denn sie saßen in Eintracht zusammen, die Glubberer und Fädder, wahre Freunde eben, vereint in der schönsten Nebensache der Welt.



Der Manni, seit vielen Jahrzehnten schon ein überzeugter Glubberer, hatte extra Kappe und Schal dabei, der Lothar zog seine Frankenpower-Jacke an und mittendrin saß der "Butzn". Der ließ sich alles gnädig lächelnd gefallen und trug trotz der Derby-Niederlage stolz seine Kleeblatt-Kappe in grün. Und er ließ es sogar geschehen, dass der Manni ihm mal kurz den Clubschal umlegte. Echte Fußballfans sind eben Freunde und keine Hooligans.



Ein paar Spitzen hin und her gab's freilich dennoch. "Ihr könnt doch froh sein, dass ihr gewonnen habt", meint Kleeblatt-Fan Hermann. Denn vor dem Derby waren die Nürnberger ja "Fädder", also Vierter in der Tabelle.



Doch bevor die Gescholtenen entsprechend antworten und vielleicht ihr "Nie mehr Zweite Liga" anstimmen konnten, nahm der Manni den "Butzn" in den Arm und es wurde angestoßen auf die Freundschaft und den Fußball und den Erfolg. Beide Mannschaften seien ja schließlich gerade Zweiter in der Tabelle, die einen halt leider nur von unten.



Was ist mit Wismut Aue?

Und es wurde weiter philosophiert, auch darüber, dass sogar in Herzogenaurach wieder erfolgreich gekickt wird, beim FC Herzogenaurach, dem Spitzenreiter in der Bezirksliga nämlich. Auch wenn der Manni, der eingefleischte Glubberer, die Freude für den Herzogenauracher Club nicht teilen mochte, da er ja auch gleichzeitig ein ASV-Urgestein ist. Und ASV und FC mögen sich ja ähnlich gern wie Nürnberg und Fürth.



Aber dann freute man sich eben mit dem Ludwig aus Niederndorf. Dessen Mannschaft hatte am Wochenende ja auch gewinnen können. Und Jürgen, der Sachse, der auch nach Jahrzehnten an der Aurach die fränkische Sprache noch immer vehement verleugnet, erinnerte mal kurz an die großen Zeiten von Wismut Aue. Nur einer wurde vermisst, der Norbert, Fan vom FC Bayern und von Greuther Fürth gleichermaßen. "Der traut sich heute nicht", sagte der Manni und kündigte den gesammelten rot-schwarzen Spott dann eben für die kommenden Tage an.



Gesprächsstoff hat man in dieser Woche genug, es ist ja Champions-League. So war am Dienstag genügend Zeit, trefflich darüber zu debattieren, was denn die in der Bundesliga überaus erfolgreichen Dortmunder mit den Königlichen aus Madrid anstellen würden, und am heutigen Mittwoch werden vielleicht die Kaiserlichen aus München eine Rolle spielen, wenn sie nach ihrem verhaltenen Start in der Bundesliga jetzt international gegen Paris St. Germain wohl zum ersten Mal als Außenseiter auflaufen.



Und die Politik? Die steht bei ihren Fans derzeit ohnehin eher im Abseits, und gegen Fußballgötter haben diese Strategen sowieso keine Chance. Das kann sich natürlich auch wieder ändern, wie gesagt: Im Fußball gibt's einen Trainerwechsel, wenn es mal so gar nicht mehr läuft.