Wenn Feuerwehren sterben

Die Freiwillige Feuerwehr Hammerbach hat 45 aktive Mitglieder. Mehr oder weniger, wie Kommandant Florian Geinzer und sein Stellvertreter Marcel Zapf zugeben. Vier Frauen sind dabei, die Mannschaft ist recht jung. "Aber gerade tagsüber ist es schwierig die benötigte Mannschaftsstärke aufzubringen", sagt Geinzer. Die wenigsten arbeiten in Hammerbach. Viele der Kameraden sind in Herzogenaurach beschäftigt, einige noch weiter weg.

Daher sei man immer wieder auf der Suche nach Menschen, die sich vorstellen können, dass sie ehrenamtlich tätig in der Freiwilligen Feuerwehr tätig sind. Wie bei so vielen Wehren, nicht nur im Landkreis Erlangen-Höchstadt und den freiwilligen Wehren der Stadt Erlangen, geht es aber nicht nur um den "altersmäßigen Nachwuchs" - das sei nur ein Aspekt. "Wir suchen auch Erwachsene, die sich vorstellen können, für und in der Gesellschaft aktiv zu werden", sagt der Kommandant.



Eine andere Idee

Schauübungen, Auftritte in der Öffentlichkeit und ein Facebook-Auftritt werden genutzt, um auf den Verein und das Wirken der Freiwilligen aufmerksam zu machen. Marcel Zapf entdeckte dann bei einer anderen Feuerwehr, die er dann auf Hammerbach zuschnitt, um einen neuen Weg zu gehen.

Ganz nüchtern daher kommend offerierte die Feuerwehr eine Stellenausschreibung (siehe Infokasten). Eine genaue Stellenbeschreibung, das gewünschte Profil und ein wenig mehr führten zumindest im Internet zu einem überraschenden Erfolg. Zapf sagt: "Es haben ganz viele Menschen angeschaut. Die Stellenausschreibung wurde mehrfach geteilt und andere Wehren haben diese ebenfalls angepasst und veröffentlicht."

Seit dem 4. Januar werben die Hammerbacher mit dem Text, gemeldet hat sich noch keiner. Bei allem Optimismus gehe man auch davon aus, dass nicht allzuviele Bewerber kommen werden.

Dabei sei das Problem mehr als dringlich zu behandeln. "Früher war es ein Muss in der Feuerwehr zu sein", sagen die beiden. Das gesellschaftliche Geschehen, gerade in Dörfern, war oft von der Feuerwehr geprägt. Andere Vereine sind oft aus der Feuerwehr hinaus gegründet worden.

"Damals waren das auch eingeschworene Gemeinschaften, doch heute wären wir froh, wenn viel mehr Menschen Interesse an diesem Hobby zeigen würden", sagt Geinzer. Immerhin geht es darum, anderen Menschen in Not zu helfen.



Es gibt andere Lösungen

Eine Lösung, die irgendwann kommen könnte, sei sicher nicht im Interesse der bayerischen Einwohner. Laut Bayerischem Feuerwehrgesetz haben die Kommunen für den Schutz vor Bränden zu sorgen, als Pflichtaufgabe. Da kann eine Berufsfeuerwehr sein, die Freiwillige oder auch eine Mixtur: eine Pflichtfeuerwehr. Da würden die Gemeinden nach bestimmten Regeln aussprechen, dass in den Kommunen mit wenig Freiwilligen Bürger zu diesem Dienst verpflichtet werden. Doch soweit ist man in Hammerbach noch nicht. "Manche wissen es auch nicht, dass es keine Altersbeschränkung gibt, dass der zeitliche Aufwand sich in Grenzen hält", versuchen die beiden eventuelle Ängste abzubauen.

Zugeben müssen sie, dass am Anfang eine Ausbildung steht, die aber überschaubar ist. Der sogenannte Truppmann muss absolviert werden, um am Einsatzgeschehen beteiligt zu sein. Wie weit man dann noch Sondertätigkeiten (Atemschutz, Maschinist, Führungsfunktionen etc.) erlernen will, liegt dann aber bei jedem Absolventen selbst. "Wir bieten viele Möglichkeiten", offeriert Geinzer. "Die Kameradschaft ist sicher eine der Wichtigsten."

Der bayerische Feuerwehrverband befürchtet einen akuten Nachwuchsmangel. Allein in den letzten fünf Jahren sank die Zahl der Freiwilligen Feuerwehrleute in Bayern um 8200. Insgesamt 75 Feuerwehren gaben auf. Wie dann die Vorgabe eingehalten werden soll, dass spätestens 10 Minuten nach der Alarmierung die Einsatzfahrzeuge am Einsatzort sind, das weiß momentan niemand.







Die Stellenausschreibung der Freiwilligen Feuerwehr Hammerbach



Dein Profil

Du bist zwischen 18 und X Jahre alt, mit Schul-, Ausbildungs-, Studienabschluss oder auch ohne, Mann oder Frau, Herkunft vollkommen egal, gut motiviert, absolut teamfähig, körperlich und geistig geeignet, technisch interessiert, Lust auf eine spannende Tätigkeit, Du hast keinerlei finanzielle Interessen und Dein Wohnort ist Hammerbach oder Welkenbach.



Unser Profil

Wir produzieren im Dauerbetrieb 365 Tage im Jahr Sicherheit, sind Marktführer in unserer Branche, haben ein örtliches Monopol, zahlen nicht besonders gut, fordern Dich gern zu 100 Prozent oder mehr, übernehmen für unsere Kunden unlösbare Aufgaben.



Wir

bieten Verschiedene Dienstwagen mit ein paar PS (muss mit weiteren Mitarbeitern geteilt werden), moderne Räumlichkeiten in einer schönen Feuerwache, Arbeiten bei jedem Wetter (besonders bei schlechtem), Dienstbekleidung (modisch designt in schwarz mit Reflexstreifen), modernste Technik, Teamwork, ungemütliche Arbeitsplätze, Lärm, Nässe, Hitze, Kälte, Schmutz, neue Freunde und viel Spaß!



Interesse geweckt?

Dann nimm noch heute Kontakt zu uns auf oder schau einfach bei einer unserer Übungen vorbei! Kontakt sowie Dienstplan ist in unseren Schaukästen zu finden.



On the Top

Umsonst ist das alles auf keinen Fall - aber kostenfrei! On top gibt es noch freien Eintritt in das Hallenbad Atlantis, dauerhaft Rabatte bei Adidas und Puma sowie regelmäßige Workouts in unserer eigenen Sportgruppe.