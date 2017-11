Wenn die Tür knarrt: 24 Tage pure Vorfreude

Ein paar Veränderungen wird es geben, wenn ab dem 1. Dezember 24 Tage lang wieder der Lebendige Adventskalender auf den Marktplatz ruft. Inzwischen zu einem wahren Publikumsmagneten geworden, wird auch heuer zwar nicht vom bewährten Muster abgewichen. Aber ein paar Neuerungen hat man dennoch.



So ist zum ersten Mal die Stadt selbst federführend für die 24-tägige Veranstaltung, die man bisher gemeinsam mit der Förder- und Werbegemeinschaft (Föwe) durchgeführt hat. "Wir haben das der Föwe im Vorfeld angeboten", sagte Bürgermeister German Hacker, der gemeinsam mit Judith Jochmann und Andrea Pöltl vom Stadtmarketing sowie Kinderprogramm-Organisatorin Bea Wirth zum Pressegespräch geladen hatte. Der Aufwand eines solchen Events sei nicht zu unterschätzen.

Hacker zeigte sich, gerade hinsichtlich einer Kritik der CSU der letzten Tage, "sehr froh, dass ich das Stadtmarketing habe". In dieser Abteilung werde sehr professionell gearbeitet, "wir sind bestens aufgestellt".



Das Konzept des Lebendigen Adventskalenders ist gleich geblieben. Es wird wieder eine Bühne geben, wenn auch eine andere, und auf ihr ist wieder eine Tür, die sich ebenso knarrend öffnet wie bisher auch. Selbst die Eingangsmelodie ist gleich geblieben. Neu ist, dass jeder Auftritt (Beginn ist um 17 Uhr, an Heilig Abend bereits um 12 Uhr) von Claudia Belzer moderiert wird, die den Herzogenaurachern unter anderem schon vom Open-Air-Kino bekannt ist.



Herr H. und Magier Rudy

Verraten werden im Vorfeld schon ein paar Highlights, aber die genauen Termine und Einzelheiten bleiben im Verborgenen. Das hatte man auch bisher schon so gehandhabt.



Besonders hervorgehoben wird jedoch der Auftritt des jungen Liedermachers Simon Horn, der alias Herr H. deutschlandweit bekannt ist, wie Stadtmarketing-Chefin Judith Jochmann sagte. Mit über 200 Auftritten im Jahr hat er unter den Kindern schon viele Fans und ist ihnen unter anderem auch aus Kika bekannt. Auch sein Vater Reinhard Horn war schon ein Kinder-Liedermacher. Herr H. tritt gemeinsam mit einem Kinderchor des Liebfrauenhauses auf.



Jazz für Kinder wird's geben. Damit tritt der Saxophonist Julian Schuster mit seinen Freunden auf. Er ist vorher bereits in Nürnberg, wie auch "Irmi mit der Pauke" zuvor im Sternenhaus gastiert. Das ermögliche es, die Kosten niedriger zu halten. Auch der Magier des Jahres 2017, Rudy Christl, wird angekündigt. Dieses Jahr sind acht Kindergärten mit dabei, etwas weniger als sonst, wie Jochmann feststellt. Sie freut sich auf eine Mischung für Groß und Klein.



Bea Wirth wird ab dem 1. Dezember ihre Kinderweihnacht eröffnen. Täglich kann dort ab 14 Uhr gebastelt werden, und das Christkind werde sich auch wieder über viele Briefe von den Kindern freuen und diese auch alle beantworten. Der Weihnachtsmarkt findet vom 7. bis 10. Dezember statt und beginnt mit einem After-Work-Glühwein mit der Band "6 Feet four".



Am kommenden Dienstag ist schon mal Generalprobe für das adventliche Treiben. Dann wird Bürgermeister German Hacker um 17 Uhr mit Kindern und Gästen gemeinsam am Weihnachtsbaum in der Hauptstraße per Knopfdruck die Weihnachtsbeleuchtung der Innenstadt in Betrieb nehmen. Zeitgleich gibt's den ersten kulinarischen Vorgeschmack, denn die Stände mit Bratwürsten und Glühwein haben geöffnet.