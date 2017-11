Vorerst weiter kein Tagesticket an der Schütt

Als der Bauausschuss im Frühjahr des Jahres beschloss, das Tagesticket auf dem Großparkplatz an der Schütt abzuschaffen, sollte das nicht zwangsläufig für immer gelten. Bürgermeister German Hacker (SPD) hatte damals angekündigt, dass die Verwaltung im Spätherbst weitere Vorschläge unterbreiten werde.

Denn die umfassenden Debatten zu diesem Thema ließen die Erwartung zu, dass das Thema auch nach dem Sommer wieder für Gesprächsstoff sorgen würde. Der Bürgermeister kündigte damals an, dass man Vorschläge zu einer möglichen Zonierung unterbreiten wolle. Das bedeutet, dass man eine Trennung von Kurz- und Langzeitparkern in unterschiedlichen Zonen untersuchen wolle. Die sinnvollste Lösung aber könnte es sein, so wurde das Ergebnis jetzt in einer Tischvorlage zur aktuellen Sitzung des Bauausschusses am vergangenen Donnerstag zusammengefasst, ab Dezember 2017 das Tagesticket wieder einzuführen.

Soweit kommt es nun aber nicht, zumindest nicht mehr in diesem Jahr. Man will mit einer Entscheidung zumindest so lange warten, bis der provisorische Busbahnhof auf dem Parkplatz Aurachwiesen an der Realschule aufgelöst und an den ursprünglichen Standort an der Schütt zurückverlagert werden kann. Auf den Aurachwiesen stehen dann nämlich wieder 40 Parkplätze mehr zur Verfügung.

Als die neue Regelung eingeführt worden ist, so erläuterte Bürgermeister German Hacker am Donnerstag in der Sitzung, sei schlagartig Ruhe eingekehrt. Das könne zum einen auf die beschlossene Umstellung zurückgeführt werden, sagte er. Aber auch darauf, dass der Parkdruck der Schaeffler-Mitarbeiter sich zeitgleich verändert habe. Auch eine Maßnahme, die das Unternehmen jetzt realisiert, sorge für mehr Stellplätze in unmittelbarer Schaeffler-Umgebung. Ein altes, leer stehendes Haus wird am Buck nämlich abgerissen. Der Bagger steht schon bereit.

So soll also frühestens im Februar erneut darüber geredet werden, ob das Tagesticket zurückkehren soll. Welche Regelung man dann finden werde, ob mit oder ohne Tagesschein, dafür gibt es verschiedene Denkmodelle. Eine Möglichkeit wäre es, in einer Ebene im Parkdeck an der Schütt die Tagesparkscheine wieder einzuführen. Hier würde dann allerdings das Handyparken entfallen. Es könnte nämlich nicht gewährleistet werden, "dass ein Parkplatz frei ist, wenn man für diesen nicht vor Ort ein Ticket zieht." So heißt es in den Erläuterungen zum Tagesordnungspunkt zur letzten Sitzung. Man müsste hier "klar und unmissverständlich" beschildern.

Es gäbe aber auch die Möglichkeit, diese Tagesparkscheine auf dem Parkplatz Aurachwiesen wieder einzuführen, jedoch nicht per Handyparken. Jedenfalls schlug die Verwaltung dem Gremium vor, die Angelegenheit erneut auf den Tisch zu bringen. Und zwar, wenn sowohl die Baumaßnahme an der Schütt beendet ist als auch gleichzeitig die Aurachwiesen wieder als Parkplatz genutzt werden können. Der Bauausschuss schloss sich dem ohne weitere Debatten an. Der Busbahnhof an der Schütt soll übrigens zum Inkrafttreten des neuen Fahrplans am 10. Dezember wieder in Betrieb gehen.

Der Abbruch des alten Hauses indes findet nicht uneingeschränkte Zustimmung. In einer Facebookgruppe wird bedauert, dass das alte "Noppenberger-Haus", das sich lange Zeit dort als "Insel-Haus" gehalten hat, also umgeben von zwei großen Firmen, nun der Spitzhacke geopfert wird. Denn es seien ja die kleinen charmanten, alten Häuschen, Denkmäler und spezielle "Ecken", die eine kleine Stadt wie Herzogenaurach schön halten. So lautete eine Meinung zu dem Thema. Solche Kostbarkeiten würden zusehends verschwinden.

Doch es wurde auch Verständnis geäußert. "Bei aller Sentimentalität, ich bin froh, dass es die Firmen inklusive Arbeitsplätze in der Region gibt", schrieb ein anderer Kommentator. Andere Regionen seien da eher schlecht dran, aber die hätten hübsche alte Häuser.