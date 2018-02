Weisendorfer Publikum erwartet Abend mit viel Biss

Die große "Musical- und Operettengala" ist derzeit auf Deutschland-Tournee und macht Station in Weisendorf. Der Sänger und Entertainer Armin Stöckl und sein Ensemble präsentieren am Samstag, 10. März, ab 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle die schönsten Melodien aus den beliebtesten Musicals und Operetten.





Die großen Klassiker



Auf dem Programm mit Biss stehen unter anderem Szenen aus "Elisabeth", "Phantom der Oper", "Im weißen Rössl", "Tanz der Vampire", "Die lustige Witwe", "Der Zarewitsch", "Die Csárdásfürstin" oder "Cats". Dabei sind auch die großen Klassiker wie "Das Wolgalied" oder "Dein ist mein ganzes Herz" zu erleben.



Die Deutsche Popstiftung hat Armin Stöckl den Titel "Bester Musicalsänger" verliehen, ferner ist er Träger des "Deutschen Fachmedienpreises". Der junge Tenor begeisterte bereits ein großes Publikum bei Tourneen in Amerika, Frankreich oder Bolivien oder in seinen eigenen TV-Shows im deutschen Fernsehen.





Überraschungen inbegriffen



Mit Charme, Witz und so mancher amüsanten Einlage wird die Gala für Alt und Jung zu einem besonderen Erlebnis werden. Dabei wird das Publikum immer wieder von unerwarteten Aktionen überrascht.



Zudem dürfen sich die Besucher auf farbenprächtige historische Kostüme und ein aufwendiges Bühnenbild freuen.



Die Musical -und Operettengala vereint in eindrucksvoller Weise Höhepunkte der Musik. Ein Programm, das bereits über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt ist. In den USA präsentierten die ausgebildeten Sänger und Darsteller ihre Lieder bereits vor über 100 000 Menschen.





Heimspiel für Holzmann



Besonders freut sich die Sängerin Lisa-Marie Holzmann aus Röttenbach auf ihren Auftritt. Für sie ist es ein Heimspiel. Seit einigen Jahren gehört die ausgebildete Sängerin zur festen Stammbesetzung der "Musical- und Operettengala" und ist in diesem Programm in mehreren Hauptrollen zu erleben.



Karten für die "Musical- und Operettengala" gibt es im Modetreff Weisendorf, bei Gretl Trebisch Gretl, Telefon 09135/1014, sowie beim FT in Herzogenaurach und in Höchstadt; ferner online unter der Adresse www.reservix.de oder unter der Ticket-Hotline 0157/76415337.