Weisendorfer Kerwa mit "Javelin"

Nach der Kerwa ist vor der Kerwa: Der ASV Weisendorf plant schon den Rockabend für den 23. August 2018. "JL-Back to the Origin" heißt es beim Rockabend nächstes Jahr. Mit Markus Schubert, Horst Diezinger, Thomas Edlbacher, Wolfgang Kern und Steffen Heinisch wird die Erstbesetzung von "Javelin" auf der Bühne stehen. Da, wo eigentlich alles began:n in Weisendorf auf der Kerwa.



"Wir sind wieder da. Aber erst mal für einen Auftritt 2018, aber der hat es in sich", erklärt dazu Steffen Heinisch. "Fünf Jungs: JL-Back to the Roots. Leute, das wird der Oberhammer und der Kartenvorverkauf beginnt am 1. Dezember", heißt es beim ASV. Die Eintrittskarte sei auch als Weihnachtsbeschenk geeignet, folgt als "dezenter" Hinweis. Der Rockabend im nächsten Jahr beginnt natürlich wieder mit "Six to Real", ebenfalls ein Weisendorfer Gewächs.