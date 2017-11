Weisendorfer "Blummazupfer" sind schon in Hochform

Nach dem Rathaussturm am 11. 11. läuteten die "Weisendorfer Blummazupfer" in der Großenseebacher Mehrzweckhalle die Faschingssession 2017/2018 jetzt auch auf der Bühne ein. In der voll besetzten Halle präsentierten Präsident Matthias Petsch und Abteilungsleiter Karl-Heinz "Jimmy" Ziegler voll Stolz zum Auftakt eine große Mannschaft.

Bei der Ordensverleihung wurde Ziegler von Susanne Nix mit der höchsten Auszeichnung des Fastnacht-Verbandes Franken, dem "Till von Franken", ausgezeichnet. Die Jugendausschussvorsitzende des Bezirks Mittelfranken hatte noch eine ganze Reihe von Abzeichen und Nadeln sowie Urkunden mit nach Großenseebach gebracht, um verdiente Aktive zu ehren. Damit war der Ehrungsmarathon aber noch nicht zu Ende, Matthias Petsch überreichte an alle Aktiven den Sessionsorden der Weisendorfer Blummazupfer. Der Orden 2018 zeigt die Weisendorfer Avia-Tankstelle.

In ausgezeichneter Feierlaune zeigten sich nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Garden, und der Funke sprang gleich auf das Publikum über. Nonstop über mehr als drei Stunden prasselte eine bunte Show, gespickt mit Akrobatik, perfekten Tanzdarbietungen und gelungenen Beiträgen auf die begeisterten Gäste hernieder, begleitet von tosendem Applaus und lautstarken "Blummazupfer Helau"-Rufen.

Nach dem Einmarsch aller Aktiven eröffnete das Tanzmariechen Mira Schönleben die Bühnenshow und wirbelte mit Grazie über die Bühne. Mira nahm auch erfolgreich an der mittelfränkischen Meisterschaft teil und tanzte sich bei einem Turnier auf das Podest. Dann ging es Schlag auf Schlag. Für Vergnügen sorgte dann die "Purzelgarde" mit ihrem Hasentanz, bei dem das jüngste Häschen gerademal drei Jahre alt ist. Für Begeisterung sorgte auch Tanzmariechen Christina Mulzer, die ebenfalls gekonnt über die Bühne wirbelte und mit Spagaten und Salti das Publikum zum Staunen brachte.

Für Glanz auf den "Brettern, die die Welt bedeuten" und mit einer tollen Akrobatik sorgte dann der "Circusverein Neumarkt" für einen weiteren Höhepunkt des Abends. Eines der sportlichen Aushängeschilder der Stadt Neumarkt macht das, was Spaß macht, und Shows zu gestalten ist ihre Leidenschaft. Für die junge Gruppe scheint die Schwerkraft aufgehoben, und ihre Körper flogen nur so durch die Luft. Hebefiguren, Akrobatik und rhythmussicherer Tanz bereiteten uneingeschränktes Zuschauervergnügen.

Zu Weisendorf und den Blummazupfern gehören die "Sternchen" einfach dazu, und ihre Trainerinnen hatten für den Ordenskommers mit den Mädchen den "Sternchen-Marschtanz" einstudiert. Dazwischen sorgte "Frankenexpress" für die musikalische Unterhaltung und das Duo heizte dem Publikum so richtig ein.

Die beiden Musiker machten dann die Bühne frei für die Jugendgarde mit ihrem Marschtanz und für einen Geister-Showtanz. Nach den letzten Ehrungen eroberten die Tänzerinnen der Elferratsgarde die Bühne und sorgte für einen glanzvollen Abschluss der Tanzvorführungen. Das Finale läutete schließlich der "Frankenexpress" ein, ehe der bestens gelungene Auftakt mit den Garden und weiteren Akteuren auf der Bühne in ausgelassener Feierlaune beendet wurde.

Die Gardetänze, Büttenreden und Musik können bei den Prunksitzungen am 26. und 27. Januar in der Weisendorfer Mehrzweckhalle noch einmal ausgiebig bewundert werden.