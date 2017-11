Weisendorf wird 2018 schuldenfrei

Vor fast 25 Jahren hat der Weisendorfer Gemeinderat eine Entscheidung getroffen, von der die Kommune immer mehr profitiert. 1993 beschloss das Gremium, die Flächen des heutigen Baugebiets Gerbersleithe zu kaufen, und das war laut Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) der Grundstock für einen positiven Trend, auch wenn sich der Schuldenstand anfangs erhöht habe.

Als Kämmerer Herbert Barth nun dem Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderats den Haushaltsplan für das kommende Jahr zur Vorberatung vorlegte, bezeichnete der Bürgermeister die Haushalts-, Finanz- und Wirtschaftslage von Weisendorf als "äußerst zufriedenstellend". Das sahen auch die Gemeinderäte so, denn die Sitzung verlief sehr harmonisch und dem Marktgemeinderat wurde einstimmig eine Zustimmung empfohlen.

Die positive Entwicklung sei wesentlich auf eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung zurückzuführen, und diese solide Haushaltspolitik will die Gemeinde fortsetzen. Da durch die im Planungszeitraum 2018 bis 2021 vorgesehenen Investitionen der größte Teil der Rücklagen aufgebraucht wird, sollten zusätzliche Investitionsmaßnahmen mit Bedacht ausgewählt werden, damit der Markt Weisendorf auch über das Jahr 2018 hinaus schuldenfrei bleiben wird, empfahl Barth.

Wie der Kämmerer berichtete, konnte seit dem Haushaltsjahr 2007 der Schuldenstand kontinuierlich von knapp 4,2 Millionen Euro auf 6668 Euro zum Jahresende 2017 abgebaut werden und im laufenden Haushaltsjahr wurden keine Darlehen aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2018 ist ebenfalls keine Kreditaufnahme vorgesehen, so dass sich der Schuldenstand Ende 2018 auf 0 Euro belaufen wird. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 sind sämtliche Darlehen vollständig zurückbezahlt, damit ist der Markt Weisendorf schuldenfrei.

Die vorgesehene Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt liegt im Haushaltsjahr 2018 bei 831 700 Euro, das heißt, dass bei den wiederkehrenden Einnahmen und Ausgaben ein Überschuss in dieser Höhe erwirtschaftet wird. Dieser kann dann abzüglich der Tilgung von 6700 Euro für Investitionen verwendet oder den Rücklagen zugeführt werden.

Für die geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2018 sind keine Kreditaufnahmen erforderlich. Im Wesentlichen sind die Investitionen durch Beiträge, Zuweisungen, aus dem Erlös aus Grundstücksverkäufen, Rücklagen und der Zuführung vom Verwaltungshaushalt gedeckt.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2017 wird der voraussichtliche Rücklagenstand 6,23 Millionen Euro betragen. Am Ende des Haushaltsjahres 2018 wird sich der Rücklagenstand auf 1,82 Millionen Euro verringern. Der gesetzlich geforderte Mindestbetrag wird Ende 2018 vorhanden sein. 2019 und 2020 wird der Rücklagenbetrag nochmals um rund 1,1 Millionen Euro verringert, bevor dann im Haushaltsjahr 2021 wieder eine Rücklage in Höhe von 981 609 Euro gebildet werden kann.

Bei der Ermittlung der Kreisumlage werden die vorläufigen Umlagegrundlagen für das Jahr 2018 laut Schreiben des Statistischen Landesamtes sowie der derzeitige Umlagesatz von 48,6 Prozent zugrunde gelegt. Aufgrund der Entwicklung bei der Umlagekraft wird sich die Kreisumlage bei unverändertem Umlagesatz von rund 3,2 Millionen Euro (2017) um 155 134 Euro auf 3,07 Millionen Euro (2018) reduzieren.