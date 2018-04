"Was will und erwartet Gott von mir?"

Nach einem umfangreichen Programm mit Gottesdienstangeboten und kirchenmusikalischen Darbietungen von Palmsonntag bis einschließlich Karfreitag füllte sich die Höchstadter Stadtpfarrkirche am Samstagabend zur Osternachtfeier als unbestrittenem Höhepunkt des Kirchenjahres.

Zwar wurden heuer die Musiker des Bläserensembles Bavarian Brass vermisst, was der Feierlichkeit jedoch nichts schuldig blieb. Die neu geweihte Orgel von St. Georg erwies sich einmal mehr als "Königin der Instrumente" und als Ausdruck eines ganzen Orchesters.



Licht und Dunkelheit

Die Symbolik von Licht und Dunkelheit wurde mit dem Osterfeuer vor der Kirche, dem Entzünden der Osterkerze und der Lichtverteilung in der dunklen Kirche zelebriert. Die Bedeutung des biblischen Wortes für die Christen kam in den drei alttestamentlichen Lesungen sowie in einer neutestamentlichen zum Ausdruck.

Schließlich trugen Ministranten festlich das geöffnete Evangelienbuch in die mittlerweile komplett erhellte Kirche, damit daraus das Osterevangelium von der Auferstehung Christi verlesen werden konnte. Auch das Element des Wassers stellte einen Bestandteil des Gottesdienstes dar, erneuern doch die Katholiken an Ostern ihr Taufgelübde. In seiner Osterpredigt ging Dekan Kilian Kemmer auf den Trend von "selbstbestimmtem Leben, Sterben und Glauben" ein. Die Überbetonung von Selbstbestimmung ist nach seiner Ansicht eine Folge aus der Erkenntnis, "massiv fremdbestimmt zu leben". Kemmer zählte die vielen Abhängigkeiten auf, die Menschen in "einem Strudel der Fremdbestimmung aufsaugen".

Dazu zählt er die Abhängigkeit von Menschen, von Geld, Speisen, Getränken, Drogen, Medikamenten, von Sexualverhaltensweisen, von Mode, Werbung bis hin zu Handys oder digitaler Sucht in sozialen Netzwerken.

Die Osterbotschaft zeigt für den Dekan, dass es bei Jesus ganz menschlich auch um die Abwägung von Fremd- und Selbstbestimmung ging, diese jedoch einmündeten in die Frage nach der eigenen Bestimmung. "Was will und erwartet Gott von mir, was kann ich anderen und mir selbst auf Grund meiner Fähigkeiten Gutes tun?", seien die zentralen Fragen eines Jesus von Nazareth gewesen. Wenn Freiheit und Vernunft die notwendigen Voraussetzungen von Selbstbestimmung seien, gehe es also beim Glauben an Gott um Freiwilligkeit aus vernünftiger Liebe.

"Zwang und Gewohnheit machen verrückt", so Kemmer. Die Auferstehung Christi sei die Bestätigung Gottes für ein selbstbestimmtes, freies, vernünftiges und liebevolles Leben, so Kilian Kemmer. Die Bestimmung Gottes für alle Menschen lautet nach Kemmers Worten: Leben für Menschen und mit Menschen - auf der Welt und nach dem Tod. "Diese frohe Botschaft kann seit 2000 Jahren nicht tot geprügelt werden". Die Gottesdienste am ersten und zweiten Osterfeiertag boten eine Möglichkeit, diesen Gedanken nachzuspüren, allemal wenn der Kirchenchor mit der Stadtkapelle unter der Leitung von Florian Mayer am Ostersonntag eine festlich-jubilierende Ostermesse zu Gehör bringt. red