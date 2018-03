Waldkindergarten ist denkbar

2017 konnte die Gemeinde Adelsdorf 90 Geburten verzeichnen. Zum Vergleich: im Jahr 2014 waren es noch 34. Diese Zahlen lassen erkennen: Der Ort wächst ständig. Und so werden soziale Einrichtungen immer gefragter. Am Mittwochabend lag den Gemeinderäten im Ausschuss für Vereine, Kultur, Soziales und Bildung ein Antrag der Freien Wähler vor, die eine Beratung über einen Waldkindergarten forderten. In dem Antrag heißt es: "Die Natur ist ein idealer Ort, um den Bewegungsdrang der Kinder auszuleben."

Dies sieht auch Katrin Ullmer so. Sie gründete in Möhrendorf einen eigenen Waldkindergarten und berichtete den Ausschussmitgliedern von ihren Erfahrungen. Die Kinder verbringen dort die meiste Zeit im Freien - auch bei aktuell sehr niedrigen Temperaturen. Damit sich alle wieder aufwärmen können, hat Ullmer mit ihrer Mitgründerin zwei Bauwagen gekauft und umgebaut.

Auch ein normales Mittagessen wie in anderen Kitas wird im Waldkindergarten angeboten. Da es keine Möglichkeit zum Kochen gibt, wird das Essen direkt an den Wald gebracht, wo die Kinder es dann mit einer Erzieherin abholen. Natürlich gibt es in einem Wald auch kein fließendes Wasser, weshalb Geschirr zu Hause abgespült werden muss. Um trotzdem Frischwasser zu haben, wurde ein Elterndienst eingerichtet, der jeden Tag Frischwasser bringt und Müll entsorgt.

Trotzdem kommen aber auch die Vorbereitungen auf die Schule nicht zu kurz, wie Ullmer herausstellte. Die Wald-Kinder könnten sich gut in der Schule integrieren, wie die Erfahrung zeigt. "Bei uns kriegen die Vorschulkinder viel Verantwortung im Alltag", versicherte sie zudem. Man müsse die Kinder optimal vorbereiten.



Bedarf wird abgefragt

Trotzdem steht bei einem Waldkindergarten die Natur im Vordergrund. Die Kinder sollen sich austoben und die meiste Zeit des Tages an der frischen Luft verbringen. "Das Schöne am Wald ist, dass die Kinder den ganzen Tagen draußen sind", erklärte Ullmer die Vorzüge.

Doch ist solch ein Projekt auch in Adelsdorf möglich? Prinzipiell ja, meinen die Räte. Da Adelsdorf von Wäldern umgeben ist, seien einige Orte denkbar. Nun möchte man erst einmal ein grobes Konzept erstellen und anschließend innerhalb der Bevölkerung eine Befragung durchführen, wie groß das Interesse tatsächlich ist. Eine Infoveranstaltung soll zudem Unklarheiten beseitigen.