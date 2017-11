Vorzeigeunternehmer und Förderer: Adolf Wedel ist Ehrenbürger

Bürgermeister Helmut Lottes überreichte ihm am Dienstagabend in einer Feierstunde die Ehrenurkunde.



Adolf Wedel ist Geschäftsführer der Firma Martin Bauer. Vor 35 Jahren, am 1. November 1982, trat er dort seine Arbeit an. Damals sei alles noch viel kompakter und kleiner gewesen, sagte er. Heute verkaufe man Tee in die ganze Welt. Aktuell plane man am Standort Vestenbergsgreuth das 31. Gebäude. Seit Jahren leitet Adolf Wedel die Geschicke des Unternehmens, doch auch sein privates Leben spielt sich vor allem im Aischgrund ab. "In all den Jahren ist eine große Verbundenheit entstanden", erklärte er, auch zu den Menschen im Dorf.



So hat er den Schützenverein bei der Schaffung von Schießständen unterstützt. Auch dem TSV steht er nahe. Er spielte nicht nur viele Jahre selbst Fußball, sondern greift dem Verein immer wieder finanziell unter die Arme. Zudem ist er Zweiter Vorsitzender und Ehrenmitglied. Neben einer weiteren Ehrenmitgliedschaft beim Schützenverein hat ihn auch die Feuerwehr längst zum Ehrenmitglied ernannt.





Ein Herz für Flüchtlinge



Während der Flüchtlingskrise sorgte Wedel dafür, dass asylsuchende Jungen und Mädchen Buchungszeiten im Kindergarten sowie eine Mittags- und Sprachbetreuung bekamen. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir die Gemeinde Vestenbergsgreuth sehr am Herzen liegt", sagt Wedel.

Das hohe Engagement Adolf Wedels würdigte nun die Gemeinde mit der Ernennung zum Ehrenbürger "Der Gemeinderat hat diesem Antrag in seiner Sitzung vom 19. Dezember 2016 einstimmig und ohne Diskussionen zugestimmt", sagte Bürgermeister Helmut Lottes in der Feierstunde in den Räumen von Martin Bauer.



Vor rund 40 geladenen Gästen übergab er die Urkunde. Emotional wurde es, als Adolf Wedel vor die Gäste trat: "Ich weiß das sehr zu schätzen". Gerührt war Wedel aber vor allem auch deswegen, weil sein Bruder Martin 2014 mit derselben Ehrung ausgezeichnet worden war - zwei Jahre später starb er. Eigentlich sollte die Feier schon Ende 2016 stattfinden, Adolf Wedel hatte aber darum gebeten, diese zu verschieben. "Ich habe Zeit gebraucht und kann mich jetzt wesentlich mehr darüber freuen", so der Geschäftsführer.





"Wir alle haben das geschafft"



Doch er vergaß auch seine Kollegen und Familie nicht. "Ich habe das am Ende des Tages nicht allein geschafft", so Wedel in Richtung Martin Bauer. "Wir alle haben das geschafft". So habe man versucht, den Erfolg der Firma auch auf die Gemeinde zu übertragen.



Auch in Zukunft möchte er sich für das Dorf einsetzen. "Es gilt dieses tolle Vereinsleben zu bewahren", erklärte er und: "Unsere Gemeinde hat schließlich weiterhin große Aufgaben vor sich."