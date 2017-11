Vielseitige Kunst im Adelsdorfer Schloss

Holz, Quarz und Pigmente bilden die Grundmaterialien für Kunst. Aus ihnen entstehen Papier und Leinwand, Keramik, Farben und Objekte. Wie in jedem Jahr lädt der Adelsdorfer Kunstverein auch in diesem Jahr zur Adventsausstellung "Kunst im Adelsdorfer Schloss" unter dem Titel "Holz, Quarz und Pigmente" ein. Zu sehen sind neben Aquarellen und Acrylbildern auch zarte Zeichnungen, Keramik und Holzobjekte von Angela Börnicke, Wolf D. Domke, Petra Dürrbeck, Donna Fei und Franz Lankes.



Die Tänzerinnen von Petra Dürrbeck entstanden beispielsweise aus flüchtigen, vom Tanz inspirierten Skizzen, die sie anschließend frei auf die Leinwand in Acryl bannte.



Franz Lankes nutzt alles, was ihm in die Finger kommt: Da ihr Kern abgestorben war, musste eine Adelsdorfer Linde gefällt werden. Aus einer Baumscheibe ebendieser Linde entfernte der Künstler alles, was faul war, bis eine spiralförmige Skulptur zurückblieb. Eine Keramikkugel von Gabriele Jost ergänzt und komplettiert das Werk.



Dagegen sucht Angela Börnicke nach einem Weg, Porzellan und Keramik so fein und filigran wie möglich zu gestalten. Die Schale aus Paperclay, ein mittels Papierfasern verstärkter Ton, wirkt unglaublich fein und zerbrechlich, ist jedoch sehr belastbar, versichert die Künstlerin.



Die Vernissage ist am Freitag, den 24. November ab 19 Uhr,



Die Ausstellung kann am Wochenende 25./26. November jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr, am Samstag den 2. Dezember von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, den 3. Dezember von 14 bis 18 Uhr besichtigt werden. Wer ein originelles und nicht alltägliches Geschenk zu Weihnachten sucht: Die Kunstwerke werden selbstverständlich auch verkauft.