Viele Lichter in der Dunkelheit

Es sind vor allem die Kinder, denen die Vorweihnachtszeit so unendlich lange vorkommt. 24 Tage, die herabgezählt werden, um am Heiligen Abend das ersehnte Christkind zu empfangen. In Herzogenaurach wird diese Zeit verkürzt, zumindest kurzweilig gestaltet.

Am Dienstagabend gab es einen Druck auf den roten Knopf, um zunächst einmal die weihnachtliche Beleuchtung erstrahlen zu lassen. Der Weihnachtsbaum und die Lichterketten über der Hauptstraße sind der Beweis, dass der 24-tägige Countdown am nächsten Wochenende startet. Zunächst zählte Bürgermeister German Hacker mit den Besuchern und unter lautstarker Beteiligung der Kinder von fünf an rückwärts. Doch mit dem Knopfdruck an der Ecke Hauptstraße/Marktplatz begann nicht nur die vorweihnachtliche Zeit, sondern auch das Adventsprogramm. Der Lebendige Adventskalender wird wieder vom 1. bis zum 24. Dezember die große knarrende Türe öffnen, um das Publikum jeden Tag um 17 Uhr mit mal mehr und mal weniger weihnachtlichen Vorstellungen die Besucher zu verzaubern. Bekannte Künstler treten ebenso auf wie Kinder der Herzogenauracher Kindergärten und -tagesstätten.

Der Lebendige Adventskalender soll mit seinen Darbietungen auf dem Marktplatz für eine unverwechselbare Weihnachtsstimmung sorgen. Im Anschluss werden jeweils auf der Bühne Musikgruppen, Ensembles, Bands sowie Sängerinnen und Sänger für Unterhaltung sorgen. Wenn sich am 24. Dezember um 12 Uhr das letzte Türchen auftut, stimmen sich Herzogenauracher und Gäste gemeinsam auf einen besinnlichen Heiligabend ein.

Eine Institution ist mittlerweile der After-Work-Glühwein. Der Weihnachtsmarkt beginnt am 7. Dezember mit dem Prolog des Herzogenauracher Christkindes. Während des Weihnachtsmarktes wird immer wieder das Christkind unterwegs sein und Wunschzettel der Kinder entgegennehmen. Außerdem: die Winterwerkstatt mit Fotoshooting mit dem Christkind, Cocktailkurs für winterliche Cocktails, Weihnachtsbäckerei und vielem mehr.