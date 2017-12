Verkehr rollt wieder durch die Schütt

Der Busbahnhof "An der Schütt" wurde am 2. Advent offiziell bei dichtem Schneetreiben wieder in Betrieb genommen und mit ihm auch der neue Fahrplan.

Zur Eröffnung hatte Bürgermeister German Hacker (SPD) auch ein Geschenk mitgebracht: Ab dem heutigen Montag verkehren die Herzobusse zum Kennenlernen gratis. Das Freifahrt-Angebot gilt von Montag, 11. Dezember 2017, bis einschließlich Samstag, 16. Dezember 2017, auf allen Herzobus-Linien und den ganzen Tag lang, nicht jedoch für die Regionalbuslinien.

"Nutzen Sie das Freifahrt-Angebot und sie können damit bequem die Stadt kennenlernen", lud das Stadtoberhaupt zur kostenlosen Nutzung der Herzobusse ein. Dazu gab es bei der Eröffnung neben vielen Schneeflocken auch Plätzchen und Glühwein vom Weihnachtsmarkt.

Wie der Bürgermeister erläuterte werden in den nächsten Monaten noch einige Restarbeiten erfolgen und das geplante Imbissgebäude wird künftig zwei Betriebe mit unterschiedlichem Speisenangebot beherbergen. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für März 2018 geplant. Einer der beiden Imbisse wird wieder von der Familie Phong betrieben, die bereits bis zum Beginn der Sanierungsarbeiten am Straßenzug An der Schütt im dortigen Bereich beheimatet war. Auf der künftigen Speisekarte werden daher wieder die vertrauten asiatischen Gerichte zu finden sein.

Der weitere Imbiss wird von Andreas Grün betrieben. Grün ist seit 15 Jahren in der Gastronomie tätig und lässt sich bei seinem Angebot von den Foodtrucks und Live Cooking Angeboten inspirieren. Neben klassischen Snacks wird es ein täglich wechselndes Mittagsangebot im Streetfoodstyle geben.

Im Zuge des Straßenausbaus verbesserte sich durch den Einbau von erhöhten Bordsteinen an den Haltestellen und die Verlegung von taktilen Platten insbesondere die Situation für Personen mit Handicap, aber auch ältere Fahrgäste profitieren von baulichen Veränderungen.

Zudem werden noch die Wartehäuschen an der Einmündung zur Ritzgasse und auf dem Platz beim Durchgang zum Parkdeck montierte und sorgen für eine weitere Verbesserung.

Mit dem Fahrplan 2018 und den kürzeren Taktzeiten wird in der Schütt auch die Aufnahmekapazität für Busse erschöpft sein, "mehr geht dann wirklich nicht mehr" erklärte der Bürgermeister. So wird sich die Stadt in etwas zehn Jahren Gedanken machen müssen, wie im Stadtnorden ein weiterer Knotenpunkt geschaffen werden kann.

Am heutigen Montag öffnet auch der Kiosk mit dem Verkauf der VGN-Fahrkarten. Weil die Straße an der Martini-Kirchweih nur teilweise geöffnet war und heftige Kritik geübt wurde, erinnerte der Bürgermeister an den publizierten Terminplan. So wurde die Straße sogar früher freigegeben als ursprünglich geplant.

Die Änderungen, die ab dem heutigen Montag gelten: Ab sofort werden der Busbahnhof und die Haltestelle "Badgasse" auch wieder von den Regionalbussen angefahren. Die Busse fahren dann nach dem regulären VGN-Jahresfahrplan 2018.

Die Haltestelle auf dem Platz vor dem Parkdeck wird von der neuen Regionalbus-Linien 241 und 246 angefahren. Die Herzobusse und die Linie 123 bedienen den Busbahnhof "An der Schütt" wieder wie früher.

Die Haltestelle "An der Schütt" für die Linie 201 in Fahrtrichtung Neustadt wurde komplett neu gebaut und liegt nun an der Einmündung zur Ritzgasse. Die bisherige reine Ausstiegshaltestelle direkt gegenüber dem Busbahnhof entfällt damit. Außerdem wird die Herzobus-Linie die neu geschaffene Haltestelle "Wydhösselstraße", die in der Rathgeberstraße liegt, bedienen. Damit kann das Einkaufszentrum "Klingenwiesen" besser mit der Linie 275 erreicht werden.