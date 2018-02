Vereine garantieren Altstadtfest-Erfolg

Das Höchstadter Altstadtfest startet am Freitag, 25. August, in seine 33. Auflage. An seiner Attraktivität hat das zu den schönsten und größten Festen im Aischgrund zählende Event über all die Jahre nichts eingebüßt. Im Gegenteil: Heuer wird das breite Programm noch um eine Schlagerparty mit Karaoke-Wettbewerb bereichert.



Als Cheforganisatorin fungiert beim 33. Altstadtfest erstmals Susanne Gabler von der Fortuna Kulturfabrik. Mit in ihrem Team sind unter anderen Fortuna-Chef Bernd Riehlein und Ilona Reuter. Zusammen mit Bürgermeister Gerald Brehm (JL) präsentierten die drei das Programm für Freitag bis Sonntag.



Brehm stellte fest, dass sich das Altstadtfest sehr gut entwickelt hat. In den ersten Jahrzehnten komplett unter der Regie der Vereine, laufen seit einigen Jahren die Fäden der Organisation bei der Stadtverwaltung zusammen. Trotzdem sei das Altstadtfest nach wie vor ein Fest der ausrichtenden Vereine. Es solle auch weiterhin einen Beitrag für die Vereinsfinanzen liefern, sagt der Bürgermeister. Für die Stadt würden etwa 30 000 Euro Kosten anfallen.



Inzwischen gebe es immer mehr Anfragen von Firmen und Gewerbetreibenden, die beim Altstadtfest mitmachen möchten, sagt Susanne Gabler. Die hätten aber höchstens dann als Ausnahme eine Chance, wenn deren Angebot nicht auch durch einen Verein abgedeckt werden kann. Brehm: "Es bleibt ein Fest der Vereine und Chef im Haus ist die Stadt."



Für die Attraktivität des Altstadtfestes spricht auch die steigende Anfrage von Musikbands. "Am Sonntagabend wollen wir heuer noch einmal richtig Gas geben", kündigt Gabler an. So gibt es im Schlosshof ab 18 Uhr erstmals eine Schlagerparty auf dem hölzernen, acht mal fünf Meter großen Tanzboden, der schon für die Linedancer am Nachmittag ausgelegt wird. Zur Schlagerparty laden das Duo Franken Express, Sängerin Lisa Marie und DJ Jürgen.



Höchstadt sucht den Superstar

Ein Höhepunkt des Schlagerabends soll der Karaoke-Wettbewerb nach dem Motto "Höchstadt sucht den Superstar" werden. Interessenten jeden Alters können sich am Sonntagabend spontan melden und auch ihre eigene Musik mitbringen.



Eine ganz andere Musikrichtung wird den Jugendlichen am Freitag- und Samstagabend im Engelgarten geboten. Ein DJ wird dort Techno und House auflegen, kündigt Fortuna-Chef Riehlein an.



Er selbst spielt am Freitagabend mit seiner Band "Reline" im Schlosshof - nach dem Eröffnungsschießen der Schützengilde auf der Aischbrücke und dem Bieranstich durch den Bürgermeister. Gegen 20.30 Uhr wird es im Schlosshof auch eine Samba-Show geben.



Hochkarätig und abwechslungsreich wie immer ist das Musikprogramm am Wochenende. Auf den Bühnen am Marktplatz, im Schlosshof und am Schlossberg sind unter anderem zu hören: Number Nine-First Generation, Motion Sound, Loose Moose Band, Blaskapelle Gremsdorf, Aurach-Spatz'n, Hornochsen-Band und wie schon seit 2011 die Musiggfabrigg. Rund 40 Musiker aus Höchstadt und Umgebung rocken unter diesem Namen in wechselnden Formationen am Samstagabend den Marktplatz.



Erstmals wird heuer flächendeckend Pfand eingeführt. Für Maßkrüge und Gläser jeweils fünf Euro, für Flaschen wird ein Euro Pfand kassiert.



Für die Sicherheit wurde nach einer Gefahrenanalyse ein eigenes Konzept erstellt. Polizei, Feuerwehr und BRK werden vor Ort vertreten sein, kündigt der Bürgermeister an.



Für Altstadtfestbesucher, die es ruhiger lieben, gibt es im Kommunbrauhaus Ausstellungen der Partnerstädte-Freundeskreise Castlebar und Krasnogorsk. Im Stadtturm zeigt die Höchstadter Malerin Elke Meergrün Aquarelle unter dem Motto "Mein Höchstadt". Natürlich haben auch das Heimat- und das Spixmuseum geöffnet.



Für Kinder und Jugendliche gibt es am Samstag und Sonntag einen Flohmarkt und am Sonntagnachmittag ein buntes Mitmach-Programm im Engelgarten. Parallel dazu haben im Innenhof des Rathauses traditionelle Handwerker ihr Lager aufgeschlagen. Cheforganisatorin Gabler verspürt auch bei diesem Programmpunkt eine "hohe Zugkraft".