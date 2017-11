Verein kümmert sich um die Bucher Kapelle

"Die Bucher sollen durch einen Kapellenverein mehr Entscheidungsgewalt über ihre Kapelle bekommen", erklärte Gremsdorfs Bürgermeister Norbert Walter (CSU). Um diesen Wunsch umzusetzen, fand am Mittwoch die Gründungsversammmlung eines Kapellenvereins im Gasthaus Müller statt.

Zu Beginn wurde gleich klargestellt, dass der neue Verein keinesfalls eine Konkurrenz zur Freiwilligen Feuerwehr sein soll, sondern sich rein um die Pflege und den Erhalt der im Gemeindebesitz befindlichen Kapelle kümmert. Ursprünglich gehörte die St.-Marien-Kapelle zum Gut des evangelischen Adligen Winkler von Mohrenfels, der aber katholische Gottesdienste genehmigte.

Heutzutage werden jeden Monat regelmäßig katholische Gottesdienste in der Kapelle abgehalten. "Wenn jemand einen evangelischen Gottesdienst abhalten möchte, haben wir natürlich nichts einzuwenden", sagte Dekan Killian Kemmer, "jedoch bleibt es weiterhin eine Katholische Kapelle. Es gibt ja auch immer wieder Zuschüsse vom Erzbistum."

Dennoch ist der neue Kapellenverein, der noch am selben Abend gegründet wurde, nicht nur etwas für Katholiken. "Wir wollen, dass der Verein für alle Bucher ist, auch junge Einwohner sind eingeladen beizutreten", so Walter. Ausschlaggebend für die Gründung war unter anderem, dass die Gemeinde Gremsdorf 280 000 Euro in die Sanierung der Kapelle investiert hat. "Der Verein soll auch für die Zukunft der Kapelle sorgen, nicht dass sich in einigen Jahren niemand mehr für die Kapelle interessiert und 280 000 Euro umsonst waren", mahnte Altbürgermeister Waldemar Kleetz.

"Gott sei dank leben wir in einer Gegend, in der Gotteshäuser noch geschätzt werden", lobte Walter. "Woanders habe ich Kirchen gesehen, die zum Bauhof umfunktioniert wurden." Die Bucher Kapelle ist aber nicht nur in der Gemeinde bekannt. "Aufgrund der Presseartikel haben wir einige Anfragen zu Führungen erhalten", berichtete Kleetz.

Die 18 Gründungsmitglieder wählten jeweils einstimmig die Vorstandsmitglieder. Erster Vorsitzender wurde Altbürgermeister Waldemar Kleetz, der sich schon seit 25 Jahren um die Kapelle kümmert. Zur Zweiten Vorsitzenden wurde Irene Pfann gewählt, Kassiererin wurde Gertraut Seeberger, die sich schon seit mehr als 30 Jahren ehrenamtlich um die Kapelle kümmert. Zum Schriftführer wählten die Mitglieder Albert Ruhmann. Zusätzliche Vorstandsmitglieder sind durch die Satzung noch der jeweils für die Pfarrei Gremsdorf zuständige Pfarrer, was in diesem Fall Dekan Kemmer ist, sowie der Bürgemeister der Gemeinde Gremsdorf, Norbert Walter. Demnächst soll auch eine erste Vereinsversammlung einberufen werden, zu der alle Bürger Buchs eingeladen sind. "Wir müssen auch junge Menschen heranführen", forderte Gründungsmitglied Dieter Rödel.