Uraha Helau: Der schwarze Rettungsschirm

In der Tat, sie verdienen sich ihr Zubrot zurzeit schwer, die Stadträte aus Uraha. So stand jetzt bereits die dritte Mammutsitzung innerhalb weniger Tage an. Und das ausgerechnet am Rosenmontag. Als andere Narren sich auf dem Tanzparkett vergnügten, schwitzten die Kommunalpolitiker im holzvertäfelten Sitzungssaal, um sich einmal auf der großen Bühne der Politik zu bewegen. Denn was in der flott anberaumten Sondersitzung da besprochen wurde, hat Auswirkungen auf ganz Europa, ja die ganze Welt. Es ging um die Rettung der SPD.



Möglich geworden war die Versammlung durch einen extra Passus in der Satzung. Da kann kurzfristig eine "Sonderberatung im begründeten Sonderfall" (SOBEIMBESOFA) angesetzt werden. Wenn die älteste Partei Deutschlands zu zerfallen droht und die Stadträte von Herzogenaurach das abwenden können, dann ist das zweifelsohne ein BESOFA.



Freilich galt das Thema weniger der Politik in den großen Metropolen der Republik, wie München, Nürnberg oder Herzogenaurach. Denn da klappt sie ja, die sozialdemokratische Regierung. Aber in Bund und Land ist das Wehklagen und Zähneknirschen derzeit gar heftig. "Wir müssen aufpassen, dass die SPD nicht unter die Fünf-Prozent-Hürde fällt", stellte der CSU-MdL und Stadtrat Walter Nussel fest.



Aber wie soll der schwarze Rettungsschirm aussehen? Fraktionschef Bernhard Schwab verwies zunächst auf die Symbolkraft eines solchen Beschlusses, wenn er von Herzogenaurach aus ins Rollen gebracht wird. "Wer es schafft, das größte Straßenbahn-Projekt Deutschlands nach einem ablehnenden Bürgerentscheid aus der hohlen Hand in Eigenregie zu stemmen, der kann auch die SPD retten", sagte er.



Geschehen soll das entweder durch einen Beitritt der CSU in die SPD oder durch eine Fusion. Das wird dem Landtag vorgeschlagen, der gar nicht anders kann als zustimmen, sind sich die Antragsteller sicher. Denn: Was Herzogenaurach für Bayern ist, ist Bayern für Deutschland - Vorbild!



Seehofer UND Herrmann

Außerdem hätte ein solches Hilfspaket für beide Parteien große Vorteile, sagte Ideengeber Konrad Körner. Beide Parteien würden bundesweit erstarken, Horst Seehofer kann Außenminister werden und Joachim Herrmann Innenminister. "Das sollte der SPD ihre Rettung schon wert sein", meinte Körner. Zumal sich die Sozialdemokraten dann auch personell verstärken müssen, können, dürfen - wollen(?).



Heißer Kandidat ist da der Herzogenauracher German Hacker, der in der Sondersitzung im Rathaus fehlte und die Leitung an seine Stellvertreterin Renate Schroff übertragen hatte. Hacker fehlte aber nicht etwa deshalb, weil ihm die sonstige Rosenmontags-Narretei besonders angesprochen hätte, sondern weil er just zum Thema Rettungsschirm bereits nach Berlin beordert wurde. Da wird nämlich auf Rettung aus den eigenen Reihen gesetzt.



Die Genossen legten wohl fest, dass ein bisher favorisierter Finanzminister aus Hamburg nicht in Frage kommen könne. "Denn sonst steigt die ganze Groko in die zweite Liga ab", lautete die überzeugte Ansicht. Aber: "Deutschland ist reich, und Herzogenaurach ist es auch - Bätschi", rief Andrea Nahles. Hacker, der für die nichtöffentliche Sitzung seines Stadtrates flugs eine achtseitige schriftliche Stellungnahme verfasst hatte, soll dem Vernehmen nach dem Ruf auch tatsächlich folgen wollen, jedoch unter einer Maßgabe: "Wenn ich meinen Kämmerer mitbringen darf."



So fiel der Vorstoß im Stadtrat auf fruchtbaren Boden und selbst die Groko-Gegner von den Grünen stimmten zu. Retta Müller-Schimmel brauchte gar keine neue Erklärung zu formulieren, sie nahm einfach die vorhandene der beiden letzten Sitzungen: "Wir lehnen zwar eine Südumgehung, äh Groko ab, und fordern stattdessen die Schiene, äh Jamaika, aber wir stimmen dem Haushalt, äh Antrag trotzdem zu."



Spannend wurde die Debatte kurzzeitig doch noch. Denn ein weiterer Passus der Satzung erlaubte es, auch verdiente Stadtrats-Veteranen einzuladen, um deren jahrhundertelange Erfahrung wirkungsvoll mit einzusetzen: die Sitzungserlaubnis für Reaktivierte Mandatsträger im Sonder-Usus (SIERRA MATRÄ SU). Und das brachte auch Gegenstimmen, natürlich von der SPD: Konrad Eitel wollte "dieser Oberquatsch" nämlich gar nicht gefallen, und er redete sich gar so in Rage, dass er das Sondersitzungsgeld ausschlug, das der Kämmerer am Ende der Sitzung ausbezahlte. Und Gotthard Lohmaier warf dem jungen Antragsteller vom Gegenüber puren Populismus vor.



Hans Lang vermittelt

Nur Hans Lang (CSU) besänftigte mit seiner weltmännischen Erfahrung von 18 Jahren Bürgermeister: "Wenn wir aufhören, besser zu werden, hören wir auf, gut zu sein", zitierte er einen berühmten Ministerpräsidenten und appellierte an die Zusammengehörigkeit: "Lasst uns gemeinsam besser werden!"



Nach der deutlich positiven Abstimmung war CSU-Jungspund Konrad Körner der erste, der den Saal verließ. Er nahm seine beiden JU-Kollegen Maximilian Stopfer und Simon Dummer sowie einige namentlich noch weitgehend unbekannte Jungsozialisten an der Hand, um gemeinsam nach draußen zu tanzen. "Gründen die jetzt die JUWIS, die Jungen Wilden?", fragte sich ein extra aus China eingeflogener junger Grüner, als er im Usain-Bolt-Kostüm gerade sein Transparent "Groko? Nogo!" einrollte und da wohl gerne mitgemacht hätte.



"Nein, die üben jetzt die Boygroup für den Auftritt am Faschingsdienstag auf dem Herzogenauracher Marktplatz", erklärte FDP-Stadträtin Britta Dassler. "Ich hab denen gesagt, wie Boygroup geht. Das hat mir der Christian verraten."



In diesem Sinne: Alles nur ausgedacht, Uraha Helau zum heutigen Faschingsdienstag!