Unverhofftes Geschenk für St. Hedwig

Momentan hat die Stadtpfarrei St. Georg in Sachen Kirchenrenovierung viele finanzielle Aufgaben zu schultern. Auf 1,6 Millionen Euro belaufen sich die Kosten für die Sanierung der Dachstuhlstatik sowie der Rauminnenschale und der Innenausstattung in Höchstadts altehrwürdiger Stadtpfarrkirche. Hinzu kommen 100 000 Euro nicht bezuschussbare, von der Gemeinde alleine zu tragende Kosten für die Orgelsanierung.



Da kommen unverhoffte Geschenke gerade recht. Bambergs Domorganist Karl-Heinz Böhm stellte seine private, sieben Register und drei Manuale umfassende Orgel mit Pedal zur Verwendung in einem kleinen Gotteshaus der Erzdiözese Bamberg zur Verfügung. Der Marktwert der Orgel beträgt 150 000 Euro. "Ein solches Instrument zu bekommen, stellt an sich schon einen Volltreffer dar. Wenn jemand da noch das passende Gotteshaus zur Verfügung stellen kann, ist das ideal", meint Höchstadts Dekan Kilian Kemmer.



"Für alles andere haben wir kein Geld"

So traf er sich bereits im Spätherbst mit dem Bamberger Orgelvirtuosen Böhm in der Kapelle St. Hedwig in Höchstadt Süd. Dieser stimmte sofort zu und hielt die St.-Hedwigs-Kapelle für sehr geeignet für sein Instrument. Einziger Wehrmutstropfen: Für Ab- und Aufbau sowie für die Neuintonierung der Orgel als Raumanpassungsmaßnahme kommen im Gesamtpaket Kosten in Höhe von 44 000 Euro zusammen. Damit war für den Dekan die einzigartige Möglichkeit erledigt. "Im Jahr der Kirchenrenovierung gibt es für die Kirchenverwaltung logischer Weise nur das eine notwendige Projekt. Für alles andere haben wir kein Geld," so Kemmer.



So wäre der Fall vom Tisch gewesen, hätte nicht ein großer Förderer der St. Hedwigskapelle davon erfahren und als Einzelspender den Einbau der Orgel doch noch ermöglicht.



Die St. Hedwigs Kapelle und der angebaute gleichnamige Kindergarten wurden im Jahr 1995 eingeweiht. Das kleine Gotteshaus dient der Kindertagesstätte, der Grundschule Süd und auch der Fachakademie Höchstadt immer wieder als Gottesdienstort. Allwöchentlich findet eine Messe in St. Hedwig statt. Am letzten Freitag des Monats treffen sich die Familien, die im Zeitraum der vergangenen vier Wochen einen Angehörigen verloren haben jeweils, in St. Hedwig zur monatlichen Totenmesse.



Auch Nackendorf ist Nutznießer

Im zweiten Quartal 2018 wird nun genau dort die neue Orgel eingebaut und eingeweiht werden können. "Ein völlig ungeplantes Projekt, das uns zum Nulltarif geschenkt wird", so der Dekan.



Weitere Nutznießer dieses Projektes sind die St. Laurentius Kapelle in Nackendorf und die dortige Dorfgemeinschaft. Denn die bisherige, 20 Jahre alte Truhen-Pfeifenorgel der St. Hedwigskapelle, kann in die Nackendorfer Kapelle platziert werden, um dort die Gottesdienste zu umrahmen und damit das bisherige, 25 Jahre alte, elektronische Instrument zu ersetzen.



Bereits im Dezember hatte Dekan Kemmer bei der Dorfweihnachtsfeier dies zur Freude der Filialgemeinde im Höchstadter Ortsteil und zur Überraschung des Kapellenvereins angekündigt.



Das Höchstadter Organistenteam der Stadtpfarrkirche mit Wolfgang Först, Gabriel Konjaev, Bernhard Schöfer, Reinhard Döring, Katharina Heilmann, Henning Schwarz und Harald Matthes zeigte sich über die Nachricht sehr erfreut und wird auch im Rahmen der Höchstadter Kulturmeile die neue St. Hedwigs Orgel einbeziehen.



Dankbar zeigt sich der Dekan im finanziell so angespannten Jahr der Kirchenrenovierung, in dem "so viele Spenden flossen und noch gebraucht werden", dass die Pfarrei ein solches Geschenk bekommt. "Genauso dankbar bin ich, dass wir nicht nur an uns selbst gedacht haben".



86 000 Euro für soziale Zwecke

Über 86 000 Euro wurden für die sozialen Projekte der kirchlichen Hilfswerke in St. Georg gesammelt. Allein während der zurückliegenden Weihnachtstage wurden über 30 000 Euro an Spenden für die Linderung verschiedenster Nöte vom Pfarramt weitergeleitet. Der alte Sinnspruch scheint in der Stadtpfarrei mit einem Orgelgeschenk in Erfüllung gegangen zu sein: "Gib und dir wird gegeben"-



Das neue Instrument testete Harald Matthes der Senior des Organistenteams von St. Georg in der Dienstwohnung des Bamberger Domorganisten Karl Heinz Böhm (2.von links). Henning Schwarz, Gabriel Konjaev und Bernhard Schöfer konnten sich vom passenden Klang der Orgel für St. Hedwig überzeugen.