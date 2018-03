Schwer verletzt in Mittelfranken: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Am Mittwochvormittag hat sich im Kreis Erlangen-Höchstadt ein Unfall ereignet, bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde. Gegen 10.30 Uhr war laut Polizei ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf der Kreisstraße 6 von Klachreuth kommend in Richtung Nürnberg-Neunhof unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursachekam er kurz nach Kalchreuth von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilt. An seinem Fahrzeug entstand durch den Unfall ein Schaden von rund 8000 Euro.Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Land übernahmen die polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme. Kurzfristig kam es zu Verkehrsbehinderungen.