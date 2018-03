Mittelfranken: Mofa-Fahrerin verunglückt nach Unfall mit Linienbus tödlich

Busfahrer hat Mofafahrerin nicht gesehen



Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen im Kreis Erlangen-Höchstadt ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 83-jährige Mofa-Fahrerin auf der Erlanger Straße in Uttenreuth unterwegs. Sie wollte aus der Karl-Bröger-Straße kommend die Erlanger Straße überqueren.Im morgendlichen Stopp-and-Go-Verkehr nutze die 83-Jährige eine Lücke zwischen den Autos. Vor einem schwarzen Kombi, der ihr laut Polizei wohl das Überqueren ermöglichen wollte, fuhr sie auf die gegenüberliegende Straßenseite.Hierbei übersah sie jedoch ein auf der Busspur von rechts herankommender Linienbus. Der 60-jährige Fahrer, der die Mofa-Fahrerin nicht sehen konnte, bremste zwar noch stark ab, konnte aber einen Aufprall nicht mehr verhindern.Wie die Polizei mitteilt, prallte die Frau mit dem Oberkörper gegen die Front des Linienbusses und wurde zu Boden geschleudert. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie zunächst in die Chirurgie nach Erlangen verbracht und später in die Neurochirurgie verlegt, wo sie am Abend ihren schweren Kopfverletzungen erlag.Der Staatsanwalt ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Die Ermittlungen dauern an.