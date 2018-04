Heßdorf: Auto überholt und erfasst Motorradfahrer - 62-Jähriger stirbt

Auto erfasst entgegenkommendes Motorrad



Zu einem schweren Unfall kam es am frühen Dienstagabend auf der Straße zwischen Beutelsdorf und Untermembach im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Dabei starb ein 62-jähriger Motorradfahrer noch am Unfallort.Wie die Polizei mitteilt, war wohl ein gescheitertes Überholmanöver Schuld am Unfall: Der 31-jährige Autofahrer war aus Beutelsdorf kommend gegen 18.10 Uhr auf die Gegenfahrbahn gefahren, hatte dabei aber wohl das entgegenkommende Motorrad übersehen.Das Auto erfasste den 62-jährigen Motorradfahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurden das Motorrad in ein angrenzendes Feld geschleudert. Für den 62-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.Der 31-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 18.000 Euro. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die Straße war bis in die Abendstunden gesperrt.