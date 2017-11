Unbekannte stehlen mehrere Hundert Paar Sportschuhe

Die Kripo Erlangen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Der Diebstahl ereignete sich von Samstag auf Sonntag in der Zeit von 19.30 bis 9 Uhr. Bei der Beute handelt es sich unter anderem um mehrere Hundert Paar Schuhe, und so muss davon ausgegangen werden, dass die Täter mutmaßlich einen Lkw zum Abtransport nutzten.Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.Wer etwas Verdächtiges wie auffällige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe des Tatorts bemerkt hat, wird gebeten, sich zumelden. Die Nummer des Hinweistelefons lautet 0911/21123333.