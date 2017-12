Uehlfelder Rathaus bekommt neues Gesicht

Wenn das Rathaus in Uehlfeld umgebaut wurde, soll es vor allem für alle Bürger leichter zugänglich sein. Auch für gehbehinderte Menschen. Am Freitagabend wurde im Gemeinderat darüber diskutiert, welche Lösung im Außenbereich die beste sei, um ein möglichst barrierefreies Rathaus zu bauen.

Im Wesentlichen soll sich das Gebäude in zwei Bereiche aufteilen. Der eine Teil bleibt auch weiterhin Sitz der Verwaltungsgemeinschaft und der Gemeindeverwaltung samt Bürgermeister-Büro, Standesamt und Einwohnermeldeamt. Der andere Teil der ehemaligen Molkerei soll Sitzungs- und Bürgersaal werden. Dort können dann auch Veranstaltungen oder Ausstellungen Raum finden.

Damit die Gäste aber bei solchen Veranstaltungen nicht durch das gesamte Rathaus laufen müssen, diskutierten die Räte über Möglichkeiten eines zweiten Eingangs, der ebenfalls barrierefrei sein soll. "Wir müssen Veranstaltungen und Tagesgeschäft trennen", meint Bürgermeister Werner Stöcker (CSU).



Rampe braucht viel Platz

Landschaftsarchitekt Frieder Müller-Maatsch stellte zwei Varianten vor. Wegen des Gefälles brauche man eine Rampe mit 20 Metern Länge. Bei Variante eins ist diese Rampe im vorderen Teil des Grundstücks angesiedelt. Da dort aber wenig Platz ist, ist die Rampe nicht gerade, sondern bildet eine Art Schnecke. Insgesamt beträgt die Steigung dann sechs Prozent. Dadurch würde der Platz aber recht eng werden, der gerade zum Ausladen vor dem Rathaus gebraucht werde, monierten einige Gemeinderäte. Auch der Zugang zum Bauhof würde versperrt werden. Bei der zweiten Variante hingegen würde man von vorne und von hinten einen Eingang installieren. "So hat man eine größere Hofsituation", erklärte Müller-Maatsch. An der Rückseite des Hauses solle demnach eine kurze Rampe und eine große Terrasse gebaut werden. Diese würde bei Veranstaltungen Platz für zum Beispiel Raucher bieten.

Über einen Aufzug, der bei beiden Varianten vorhanden ist, sei der vordere Teil des Gebäudes auch problemlos zu betreten. Aus den Reihen der Gemeinderäte kam dann der Vorschlag zu einer Kompromisslösung. So solle der hintere Ausgang lediglich als Fluchtweg genutzt werden. Die Bücherei, die eigentlich im vorderen Teil des Gebäudes lag, soll nach hinten verschoben werden, während der Sitzungssaal nach vorne rückt. Im vorderen Teile habe man dann zwei Eingänge. Einen für die Verwaltung und damit das Tagesgeschäft und einen für den Bürgersaal, Bibliothek und Veranstaltungen. Zwei Räte stimmten gegen den Beschluss.



Öffentliche Toilette gefordert

Im Zuge der Neugestaltung wurde von vielen Bürgern aber auch eine öffentliche Toilette gefordert. Müller-Maatsch schlägt hier eine Containerlösung vor, die ansprechend gestaltet werden soll. Dies sei eine sehr günstige Variante, die im östlichen Teil des Grundstücks gebaut werden solle, da dort der Fußgängerweg entlangführt.