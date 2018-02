Überfall auf Tankstelle in Mittelfranken: Polizei sucht Zeugen

Kurz vor 21:30 Uhr betraten laut Angaben der Polizei zwei unbekannte Männer die Tankstelle in der Dr.-Otto-Leich-Straße im Eckentaler Ortsteil Eschenau und bedrohten die allein anwesende Angestellte mit Messern.



Ein Täter entnahm aus der Kasse Bargeld. Unmittelbar danach flüchtete das Räuberduo zu Fuß in Richtung TOOM-Baumarkt. Die Angestellte blieb unverletzt, steht aber deutlich unter dem Eindruck des Überfalls.



Beschreibung der Täter:



Beide sollen 30 - 35 Jahre alt gewesen sein und deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.



1. Ca. 190 cm groß, Glatze, bekleidet mit orangem Kapuzenshirt unter

einer nicht näher beschriebenen Jacke, dunklen Schuhen, die neongrüne Schnürsenkel hatten.

2. Ca. 175 cm groß, spitziges Gesicht, dunkel gekleidet

(Kapuzenpullover).



Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, blieben bisher ohne Erfolg.



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333