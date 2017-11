Turnhalle verbindet zwei Höchstadter Schulen

Es war vor allem das Wort "gemeinsam", das die Eröffnungszeremonie der neuen Sporthalle am Samstagmorgen prägte. Denn die Bergstraße wächst immer mehr zu einem fest etablierten Schulzentrum. Die Mittelschule und das Gymnasium verbindet ab jetzt auch eine fertige Doppelturnhalle, die von beiden Schulen genutzt wird.

Bereits im März 2016 hat man begonnen, das Gebäude zu erbauen. Die Fertigstellung erfolgte im September 2017, pünktlich zum Start des neuen Schuljahres, so dass in der neuen Halle bereits Unterricht abgehalten werden konnte. Landrat Alexander Tritthart (CSU) zeigte sich begeistert. "Die Halle passt wunderbar in die gegebene Bebauung hinein", erklärt er. Tritthart ist vor allem von der Höhenlage angetan, denn man kann von der Straße in die Turnhalle hineinschauen. Weiter erklärt er: "Stadt und Landkreis arbeiten eng miteinander zusammen."

Der Landkreis ist in diesem Fall nämlich der Mieter, während die Stadt der Bauherr ist. Diese hat laut Bürgermeister Gerald Brehm (JL) über fünf Millionen Euro in das Projekt gesteckt. Eingerechnet sind hier auch die in dem Gebäude verbaute Mittagsbetreuung, die eine Million Euro kostete, und der Außenbereich. Er soll bis März 2018 fertiggestellt werden und beansprucht noch einmal über 300 000 Euro.

Insgesamt beträgt die Fläche des Gebäudes 1800 Quadratmeter und umfasst sogar einen Fitnessraum, in dem die Schüler Krafttraining und Konditionsübungen abhalten können. Kunstelemente von der Fassade der alten Turnhalle haben auch in der neuen wieder ihren Platz gefunden. Ein Aufenthaltsraum, Küche und Speisesaal für die Ganztagesbetreuung der Mittelschule verteilen sich zudem auf insgesamt 200 Quadratmetern. Mittelschulleiter Michael Ulbrich freut das Vorhaben, denn laut dem Rektor gehen täglich über 200 Mittagessen an Schüler raus. Er sieht die Halle als eine Brücke zu einem gemeinsamen Schulzentrum.

Und auch der Direktor des Gymnasiums, Bernd Lohneiß, sieht das ähnlich. Eigentlich hätte die Halle schon früher gebaut werden sollen, doch wegen Umbauarbeiten am Gymnasium hatte man mit dem Unterricht für einige Klassen zeitweise in die alte Grundschule ausweichen müssen. Diese stand an der Stelle, an der jetzt die neue Halle ihren Platz hat, weshalb der Turnhallenbau erst begonnen werden konnte, nachdem der Umbau am Gymnasium abgeschlossen war. "Es ist das letzte Puzzleteilchen des Gesamtbildes der Schullandschaft an der Bergstraße", erklärt Lohneiß.

Begleitet wurde die Zeremonie von der Jazzcombo des Gymnasiums Höchstadt, die im Zusammenspiel mit dem Projektchor der Ritter-von-Spix-Schule einige Lieder vortrug. Gemeinsam war eben das Motto an diesem Morgen. "Es ist ein Leuchtturmprojekt für die Bildungsregion Erlangen-Höchstadt und den Bildungsstandort Höchstadt", erklärt Bürgermeister Gerald Brehm. Nicht nur, weil die Stadt nun eine weitere moderne Turnhalle hat, sondern auch, weil die Zusammenarbeit zwischen Mittelschule und Gymnasium so gut funktioniert habe.