Kreis Erlangen-Höchstadt: Auto kracht gegen Baum - Fahrer stirbt

Gegen halb zwei gingen die Sirenen in Heßdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Die erste Meldung der Integrierten Leitstelle in Nürnberg lautete: "Schwerer Verkehrsunfall zwischen Hannberg und Niederlindach. Eine Person vermutlich eingeklemmt." Am Unfallort stellten die Einsatzkräfte dann aber sehr schnell fest, dass die Lage sich deutlich verschlimmert hat. Der Fahrer des Wagens starb beim Aufprall des Wagens auf einen Baum.Nach Polizeiangaben war der Mann mit seinem Auto vom Ortsteil Hannberg kommend in Richtung Ortsteil Niederlindach auf der Niederlindacher Straße unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt kam der Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte zunächst einen Baum und eine Straßenbeleuchtung, bevor er gegen einen weiteren Baum prallte. Der Mann konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden.Ein durch die Polizei alarmierter Notfallseelsorger kümmerte sich um die Familienangehörigen.Vor Ort im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Großenseebach, Hannberg, Heßdorf, Niederlindach, Untermembach und Hesselberg. Auch ein Rettungshubschrauber war angefordert worden. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Herzogenaurach sperrte die Feuerwehr die Niederlindacher Straße in beide Fahrtrichtungen und leitete den Verkehr ab.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth kam ein Sachverständiger zur Erforschung der Unfallursache vor Ort. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtsachschaden auf rund 10.000 Euro.Etwaige Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach unter der Telefonnummer (09132) 7809-0 in Verbindung zu setzen.