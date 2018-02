Talentierte Hände an der Orgel der Christuskirche

Die Kirche war gut gefüllt, als Florian Schuster aus Regensburg am Sonntag in der Christuskirche die Königin der Instrumente zum Klingen brachte. Florian Schuster ist mit seinen zweiundzwanzig Jahren ein Talent, das aufhorchen lässt. Virtuos und meisterlich beherrscht er die Orgel.



Als Sänger bei den Regensburger Domspatzen hatte er früh die Gelegenheit unter der Anleitung des Domorganisten Franz Josef Stoiber dieses großartige Instrument kennen zu lernen. Die Leidenschaft hat ihn nicht mehr losgelassen. Nun studiert er im siebten Semester an der Hochschule für Kirchenmusik in Regensburg und stellte sich der Herausforderung, die Orgel-Klassiker an einem für ihn erst einmal fremden Instrument zu spielen.



Schon nach den ersten Takten der Choralbearbeitung von Johann Sebastian Bach zu"Liebster Jesu, wir sind hier" wird deutlich, wie meisterlich er das Instrument beherrscht und wie er es versteht, die Möglichkeiten der Orgel in der Registrierung voll zu nutzen.



So wechselt sein Spiel zwischen leisenTönen und Klängen, wenn er Arien von Valentin Rathgeber oder Flötenuhrstücke von Joseph Hayden, und dem vollen Klangwerk bei Präludium und Fuge in G Dur von Johann Sebastian Bach. Anspruchsvoll und mit hoher Präzision gelingt es dem jungen Künstler das Stück Miroir von Ad Wammes zu präsentieren.



Höhepunkt ist am Ende des Konzerts die Eigenkomposition des Orgelvirtuosen. Florian Schuster spielt Improvisationen in vier Sätzen zu dem Lied: Wieschön leuchtet der Morgen. Hier nutzt er die volle Breite der Klangmöglichkeiten der Orgel. Mit großem Applaus bedankte sich dasbegeisterte Publikum. Mit einer spontanen Improvisation zu dem Lied "Der Mond ist aufgegangen" endet ein Konzert der besonderen Art.