Sturmtief zieht über Deutschland: Orkanböen in Franken befürchtet

Ein ungemütlicher Tag erwartet die Menschen im Freistaat am Mittwoch - mit eisigem Wind, Regen, Graupelschauern oder Schnee. Dazu werden Temperaturen von null bis fünf Grad erwartet, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Im Allgäu könne örtlich bis zu einem halben Meter Neuschnee fallen. Auf den Gipfeln in den Alpen und den Mittelgebirgen werden schwere Sturmböen mit bis 100 Stundenkilometern erwartet.Auch in Franken kann es kräftige und teilweise gewittrige Schneeschauer geben, berichtet der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs. Da die Frostgrenze bei 400 bis 500 Meter liegt, taut der Schnee in tieferen Lagen immer wieder weg. Der frische und in Böen stürmische Wind weht aus West - ein kleiner Vorgeschmack auf das, was der Region am Donnerstag blühen könnte.Denn dann zieht ein Sturmtief mit seinem Kern über Niedersachsen nach Osten - und erreicht dabei vermutlich auch den Norden Bayerns. Die intensivsten Stürme toben an der Südwestflanke dieses Tiefs, prognostiziert Ochs. Wo genau der Sturm zuschlägt, sei aber noch unklar. Je nachdem müssen die Menschen in Franken zwischen 10 und 16 Uhr mit Sturmböen im Flachland mit bis zu 90 Stundenkilometern oder gar mit Orkanböen mit bis zu 110 Kilometer pro Stunde (Beaufort 9 bis 11) aus Westen rechnen. Dabei ist erfahrungsgemäß ab Beaufort 11 mit größeren Schäden und Behinderungen zu rechnen. Bereits am Dienstag war es stürmisch in der Region. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte entsprechende Warnungen herausgegeben.Zeitweise fällt am Donnerstag auch Regen, der am frühen Morgen vorübergehend mit Schnee vermischt ist. Wo der Wind am stärksten weht, gibt es Zwischenaufheiterungen. Wenn es die Region am Donnerstag voll erwischen sollte, dann wenigstens mit Sonnenschein. Die Temperaturen steigen von +1 Grad am Morgen auf +10 Grad am Mittag. Danach sinken sie langsam wieder.Am Freitag wird es recht freundlich. Bei einem mäßigen und in Böen starken Westwind scheint zeitweise die Sonne und es gibt nur vereinzelt Schauer. Die Temperaturen liegen bei +2 bis +3 Grad.Am Samstag und Sonntag lässt der Westwind weiter nach. Es ist wechselnd bewölkt. Vor allem am Samstag kann es noch Schneeschauer geben. Am Tag bis +3, in der Nacht je nach Aufklaren 0 bis -5 Grad.