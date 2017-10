Sturm Xavier auch in Franken spürbar: Bauarbeiter in Erlangen verletzt

Auch in Erlangen wurde eine Person durch das Sturmtief Xavier verletzt. Ein 41-jähriger Bauarbeiter war am Donnerstagnachmittag auf einer Baustelle im Angergebiet mit Arbeiten auf einem Baugerüst beschäftigt. Durch den heftigen Wind löste sich eine Gerüstleiter aus der Verankerung und traf den darunter arbeitenden Handwerker am Kopf.Der Mann zog sich eine Platzwunde zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Darüber hinaus wurden der Polizei keinen weiteren Sturmschäden gemeldet.