Stub: Rathgeberstraße kontra Flughafenstraße

von BERNHARD PANZER

Zwei Trassen werden in den kommenden Wochen genauer untersucht. Dann wird sich zeigen, welchen Weg die Stadt-Umland-Bahn (Stub) durch Herzogenaurach nehmen kann. Der Planungsausschuss wurde am Mittwochabend darüber informiert, welche Schritte der Zweckverband und das von ihm beauftragte Büro jetzt gehen.



Seit 2012 gibt es bereits eine untersuchte Trasse durch die Stadt. Diese führt die Flughafenstraße entlang bis zum alten Bahnhof, wo eine Wendeschleife eingerichtet werden soll. Diese Strecke wurde in einer ersten Studie vor fünf Jahren untersucht. Ziel war es, dem Haupttor von Schaeffler möglichst nahe zu kommen. Inzwischen hat sich die Blickrichtung geändert. Nicht mehr der Haupteingang, sondern das Osttor wird als ideales Ziel empfunden. Also kam eine neue Trasse ins Spiel: die Rathgeberstraße. Diese wird nun eingehend untersucht.



Stefan Schwarzbach vom Büro VCDB aus Dresden erläuterte gemeinsam mit dem technischen Leiter des Stub-Zweckverbandes, Florian Gräf, Vorgehensweise und Hintergründe. Der Verlauf der "roten Trasse" - so ist die Flughafenstraße in der Variantenuntersuchung eingezeichnet - hat seinen Ursprung in über 20 Jahre zurückliegenden Überlegungen, wurde erläutert. Damals wollte man die Trasse sogar weiter bis zum Atlantis führen. Die gelbe Trasse, also Rathgeberstraße, "basiert auf der Überlegung einer besseren Erschließung von Arbeitsplätzen", heißt es in einem Factsheet weiter, das der Zweckverband am Ende der Sitzung verteilte.



Das nächste Vorgehen ist zum einen die Überprüfung der älteren Variante, deren Daten auf den aktuellen Stand gebracht werden müssen. Dazu müsse eine Vergleichbarkeit mit der neueren Variante hergestellt werden. Erste Ergebnisse werden bis Dezember erwartet. Eine Bewertung beider Varianten sei aber frühestens im ersten Quartal des kommenden Jahres möglich, wird festgestellt. Auch wolle man das Ergebnis der Bürgerforen abwarten, die am 18. Dezember in Herzogenaurach ihren Auftakt nehmen und in allen drei beteiligten Städten stattfinden. Und auch die jeweiligen Kosten spielen eine Rolle.



Schwarzmann erläuterte den Räten, dass die Trasse durch die Flughafenstraße erhebliche Eingriffe in die städtische Infrastruktur mit sich bringen würde. Aber auch die Strecke Rathgeberstraße erscheint kurz vor dem Ende, also zwischen Hans-Maier-Straße und Schaeffler-Osttor, nicht ganz einfach. Drei Varianten müssen da geprüft werden, wobei in einer Fassung sogar die Hans-Maier-Straße verlegt werden müsste. Das will man dadurch umgehen, dass das wenige hundert Meter lange Endstück, entlang des Schaeffler-Parkhauses zur Wendeschleife hin, nur eingleisig ausgebaut wird.



Eines haben alle drei Varianten am Ende der Rathgeberstraße gemein: Sie verlaufen neben der Straße in einem eigenen Gleisbett. Denn nur dafür gebe es Zuschüsse, erläuterte Bürgermeister German Hacker (SPD). Technischer Leiter Florian Gräf ergänzte, dass ein "besonderer Bahnkörper", also der Verlauf außerhalb einer Straße, immer die höherwertige Variante sei. "Straßenbündig", also in eine Straße eingebunden, müsste man in Herzogenaurach sowohl die Flughafenstraße als auch die Rathgeberstraße entlang planen.



Wenn die Lösung Rathgeberstraße zum Tragen kommt, dann würde das dort ein Lkw-Verbot mit sich bringen. Radfahrer hingegen könnten im Gleisbereich fahren, oder aber auf andere Straßen ausweichen. Retta Müller-Schimmel passte das Lkw-Verbot ganz gut, auch als Entgegenkommen für die Anwohner. Und die Aussage von Gräf, dass Lastwagen und Busse lauter seien als eine Straßenbahn, gefiel ihr da natürlich auch.



Dem CSU-Stadtrat Konrad Körner war noch eine Feststellung wichtig. Es handle sich jetzt ja lediglich um eine Machbarkeitsstudie, der politische Beschluss müsse erst später gefasst werden. Er selbst habe wegen der Rathgeberstraße noch Bedenken. Sein Fraktionschef Bernhard Schwab hätte gerne einen besseren Anschluss der Innenstadt gesehen, also die Nähe zur Schütt. Mit anderen Worten: Die Flughafenstraße runter und die Rathgeberstraße wieder hoch. Für Gräf wäre das nicht sinnvoll, weil man dann ja einen Ringverkehr hätte. Da man bei der Gesamtlänge bis Nürnberg von etwa 30 Kilometern, die eine Stunde in Anspruch nimmt, Ruhepausen für den Zeitausgleich einplanen müsse, könne es zu unnötigen Wartezeiten kommen. Wenn am Postplatz einer einsteigt, um zur Herzo Base zu gelangen, könne es sein dass er am Schaeffler-Haltepunkt erst eine Wartepause in Kauf nehmen müsste. Bürgermeister Hacker appellierte, doch die kurzen Fußwege innerhalb Herzogenaurachs zu sehen. Zum Stub-Bahnhof könne man locker rüber laufen.