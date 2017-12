Zum Jahreswechsel treten strengere Grenzwerte für Holzöfen in Kraft. Darauf weist das städtische Amt für Umweltschutz und Energiefragen hin. Um gesundheitsschädliche Staubemissionen zu begrenzen, muss die Feuerungstechnik dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Am 31. Dezember 2017 ist deshalb der Zeitpunkt zur Nachrüstung oder Außerbetriebnahme für Einzelraumfeuerungsanlagen wie Kamin- und Kachelöfen gekommen, die zwischen dem 1. Januar 1975 und dem 31. Dezember 1984 errichtet und in Betrieb genommen wurden. Wenn durch eine Bescheinigung des Herstellers der Anlage oder durch eine Vor-Ort-Messung durch das Schornsteinfegerhandwerk nachgewiesen werden kann, dass die Feuerungsanlage die Grenzwerte für Staub und Kohlenmonoxid einhält, darf der Betreiber sie weiterhin zur Beheizung des Aufstellraumes benutzen, ohne eine Nachrüstung vornehmen zu müssen. Bei Fragen zur eigenen Einzelraumfeuerungsanlage kann der Schornsteinfeger oder das städtische Amt für Umweltschutz und Energiefragen (Tel. 86-2351) weiterhelfen. Außerdem finden sich alle Informationen zur eigenen Feuerstätte und den entsprechenden Fristen im Feuerstättenbescheid, der vom bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger nach einer Feuerstättenschau ausgestellt wird.

