Streit in Herzogenaurach eskaliert: 17-Jähriger schlägt mit Billardqueue zu

Polizeibeamte angegriffen



In einem Bistro in Herzogenaurach ist es am Freitag gegen 22.15 Uhr aufgrund von Geldforderungen zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen gekommen, wie die Polizei berichtet.Nachdem ein 16-jähriger Jugendlicher seine Schulden beglichen haben wollte, schlug der andere, ein 17-Jähriger, zunächst mit der Faust und anschließend noch mit einem Billardqueue zu. Der 16-Jährige wurde hierbei nur leicht verletzt.Gegen 23.30 Uhr passte der Verletzte den 17-Jährigen dann in der Hauptstraße ab. Mehrere Mittäter hielten den 17-Jährigen fest, während andere auf ihn einschlugen und -traten. Der 17-Jährige musste mit Verdacht auf Nasenbeinbruch in die Chirurgie gebracht werden.Als die Polizeibeamten an besagtem Bistro eintrafen und den Sachverhalt aufnahmen, sollten die anwesenden Personen kontrolliert werden. Ein 19-Jähriger verweigerte dabei die Herausgabe seiner Personalien und wollte sich entfernen. Ein Beamter legte seine Hand auf die Schulter des 19-Jährigen und forderte diesen auf, stehen zu bleiben. Der 19-jährige drehte sich um und schlug unvermittelt mit der Hand nach dem Beamten. Der Schlag traf aber nur die Taschenlampe des Beamten.Der 19-Jährige hatte 1,5 Promille und wird wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte angezeigt.