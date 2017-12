Stadtrat lässt das Bürgerbegehren zu

Der Beschluss fiel am Dienstagabend auf Vorschlag der Verwaltung einstimmig.



Nichtsdestotrotz wurde ebenso angemerkt, dass sich das Begehren im Grunde aber schon erledigt habe. Denn ein Stadtratsbeschluss vom 19. Oktober sieht vor, dass zumindest in den kommenden vier Jahren keine Bautätigkeiten auf dem Hubmannareal stattfinden werden, da sämtliche Planungen bereits gestoppt sind. Dann werde ein neuer Stadtrat in einem neuen Sitzungssaal in einem neuen Rathaus gegebenenfalls erneut darüber beraten, sagte Bürgermeister Hacker.



Damit zeigte sich die Bürgerinitiative, die das Begehren ins Laufen gebracht hatte, aber offenbar nicht einverstanden. Deren Sprecher Bernd Gillich kündigte nach der Sitzung zumindest an, den Beschluss rechtlich prüfen zu lassen und eventuell vors Verwaltungsgericht zu ziehen. Mit dem jetzigen Beschluss sei der erklärte Wille der Unterschreiber, dass an diesem Platz nicht gebaut werden darf, nicht erfüllt (ausführlicher Bericht folgt).