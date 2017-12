Stadtrat beschließt Vorentwurf für neues Wohngebiet

Für das Wohngebiet "In der Reuth" war es jetzt der zweite Schritt auf einem langen Weg. Der Stadtrat stimmte am Donnerstagabend mehrheitlich dem Entwurf für den Bebauungsplan zu, jetzt folgt der Diskussionsprozess, wie es Bürgermeister German Hacker (SPD) bezeichnete. Es sei ausdrücklich ein Entwurf, wenn auch ein wohl durchdachter.



Wie berichtet, entsteht auf derzeit landwirtschaftlich genutztem Gelände nahe der Reha-Klinik ein neues Wohngebiet. Vorwiegend sozialer Wohnungsbau ist geplant, insgesamt könnten etwa eintausend Menschen dort künftig leben. Eine Zahl, die schon im Planungsausschuss die CSU zu Protest veranlasste. Und auch im Stadtrat stimmte die Fraktion, unterstützt von Britta Dassler (FDP) gegen den Entwurf. Zu massiv und zu dicht ist der Plan laut Fraktionschef Bernhard Schwab.



Er bezog sich vor allem auf die untere Seite, die viel zu nah an die bestehende Bebauung der Gerhart-Hauptmann-Straße angrenze. Auch das sollte man nochmal überdenken. Schwab schlug eine Ortsbegehung vor. Walter Drebinger verteidigte die Ablehnung des Entwurfs durch die zehn CSU-Räte. "Wenn mir das nicht gefällt, darf ich den Entwurf auch ablehnen", sagte er, nachdem der Bürgermeister zuvor festgestellt hatte, dass alle Wünsche und Kritik zur vorgelegten Ausführung geprüft würden und man deshalb jetzt nicht ablehnen müsse. Drebinger aber meinte: "Würden wir jetzt zustimmen und später ablehnen, das gäbe einen Aufschrei."



Kristina Vogelsang und Landschaftsplaner Sebastian Klebe erläuterten die Grundzüge der Planung, die verschiedene Wohnformen vorsieht. Die maximale Höhe seien drei Geschosse plus Staffel. Man sehe eine gewisse Dichte vor, die Herzogenaurach aber gut vertrage. Denn einerseits wolle man das Baugebiet durchgrünen, wie Vogelsang erläuterte, andererseits aber auch sparsam mit der Fläche umgehen.



Als Treffpunkt des neuen Stadtteils dient ein Quartiersplatz, der auch eine Kindertagesstätte vorsieht. Dort ist auch eine breite Allee mit Großbäumen vorgesehen. Für Kristina Vogelsang ist der Entwurf "kein Konzept, das so bleiben muss. Wegnehmen kann man immer noch."



Curd Blank (SPD) bezeichnete den Entwurf als "wirklich durchdacht". Sehr schön sei die Kita im Zentrum, auch das eingegrünte Parkhaus und die "Durchwegung" wollten ihm gefallen. Die Wohnungsgrößen seien gegebenenfalls ja noch beeinflussbar. Allerdings sollte man keine Angst vor einer zu dichten Bebauung haben, die für Blank auch gar nicht gegeben ist.



Auch Retta Müller-Schimmel gefiel der Entwurf: "Sehr bunt und sehr viel Grün." Freilich könne man vor der Zahl 1000 erschrecken, sagte sie. Aber sie wolle für sich ihre Ängste bewusst zurückstellen. Die Stadträtin der Grünen schlug vor, von der Stellplatzsatzung abzurücken, was die Stadt aber bewusst nicht wollte. Und sie verlangte, dass die parkenden Autos von den Straßen verbannt würden. Man solle dort spielen und nicht parken.



Bürgermeister German Hacker (SPD hatte eingangs an die Ziele erinnert. So wollte man von Anfang an eine gesunde Durchmischung verschiedener Wohnformen erreichen. Von Doppel- und Reihenhäusern über 3+D-stöckige Stadtvillen mit Tiefgarage hin zu dreistöckigen Riegelgebäuden entstehe eine "durchgrünte Wohnlandschaft", also ein Wohnquartier, das hohe Qualität ausstrahle.



Am 18. Januar um 19 Uhr wird zum neuen Wohngebiet in der Reuth im Sitzungssaal des Rathauses eine Informationsveranstaltung stattfinden. Hier können auch die Nachbarn ihre Sorgen vortragen.