Stadt will zusätzliche Zweifachhalle am ASG realisieren

Die Stadt Erlangen saniert die bestehende Zweifachturnhalle am Albert-Schweitzer-Gymnasium und strebt zusätzlich den Bau einer neuen Zweifachturnhalle auf dem Gelände an. Dies hat der Stadtrat am Donnerstag beschlossen.

Mit der veränderten Planung reagiert die Stadt auf den neuen Bedarf an Sportflächen durch die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums, die der Bayerische Landtag gestern beschlossen hat. Die ursprüngliche Planung, neben der bestehenden Halle lediglich eine Einfachturnhalle zu errichten, wird nicht weiter verfolgt. Ebenfalls vom Tisch ist die zwischenzeitlich angedachte Stapellösung, bei der die beiden Halleneinheiten übereinander gebaut werden sollten. Im Stadtrat wurden von der Bauverwaltung erste Überlegungen vorgestellt, wo durch den Hallenbau entfallende Auto- und Fahrradstellplätze ersetzt werden könnten. Die neue Zweifachhalle soll entsprechend des Erlanger Modells nicht nur dem Schulsport, sondern auch dem Vereinssport zur Verfügung stehen. ?Mit der veränderten Planung kommen wir auch dem Wunsch der Erlanger Sportvereine entgegen, eine handballtaugliche Halle zu schaffen?, freut sich Sportbürgermeisterin Susanne Lender-Cassens.

Voraussetzung für den Bau der Zweifachhalle ist jedoch die Förderzusage des Freistaats. Da das neunjährige Gymnasium bereits zum Schuljahr 2018/19 anläuft, fordert Bildungsreferentin Anke Steinert-Neuwirth rasche Planungssicherheit für die Kommunen: ?Ohne verbindliche Förderbedingungen können wir Herausforderungen wie diesen Sporthallenneubau nicht stemmen. Der Freistaat muss jetzt dringend handeln.? Bau- und Planungsreferent Josef Weber sagte, man werde trotz der fehlenden Förderzusage mit den Planungen fortfahren. ?So können wir rasch mit der Realisierung beginnen, wenn Klarheit über die erwarteten Zuschüsse herrscht, denn genau jetzt haben wird die Möglichkeit die Weichen zu stellen, um den G9-begründeten Hallenbedarf rechtzeitig zu decken?, betont Steinert-Neuwirth.

08.12.2017

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Erlangen