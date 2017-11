Stadt sucht auch im siebten Jahr Herzo Coaches

Man habe schon elf neue Anmeldungen von Schülern, die gerne einen Herzo Coach in Anspruch nehmen wollen. Das berichtet Thomas Lang, der Leiter des Generationen-Zentrums. Er bittet nun interessierte Bürger, sich zu melden. Die Herzo Coaches begleiten die Schüler ab der sechsten oder siebten Klasse bis hinein ins Berufsleben, teilt der Koordinator mit. Wer sich hierfür interessiert, sollte bereit sein, sich zwei bis drei Jahre zu engagieren.



Jüngst fand ein Vortrag zum Thema statt. Im Generationen-Zentrum referierte mit Mathias Hühnerbein ein professioneller Coach aus Nürnberg. Die Herzogenauracher Schülerbegleiter treffen sich jeden zweiten Mittwoch im Monat, jeweils um 18 Uhr. Zum nächsten Termin am 13. Dezember sollen Interessenten möglichst schon hinzu stoßen, sagt Lang. Zurzeit sind in Herzogenaurach 16 Coaches im Einsatz.



Bei dem Projekt "Herzo Coach" handelt sich um ein Angebot der Stadt Herzogenaurach nach dem Cadolzburger Modell, heißt es in einer Information zum Thema. Coaches sollten berufserfahrene Erwachsene sein, die ihre Lebenserfahrung gern an einen jungen Menschen weiter geben wollen. Man sollte sich in Situationen der Jugendlichen hinein versetzen können, heißt es in den Anforderungen hierzu.



Wie Thomas Lang weiter mitteilt, handelt es sich nicht um eine Nachhilfe. Dafür gebe es ja andere Personen. Ein Coach sollte jemand sein, der einem Schüler zur Seite steht, wenn es Probleme gibt und der junge Mensch Unterstützung braucht. Dabei gehe es nicht ausschließlich darum, über die Probleme zu reden, sondern auch mal was gemeinsam zu unternehmen. In Frage kommen laut Lang jüngere Erwachsene ebenso wie Rentner. Einmal die Woche sollte man eine Stunde durchschnittlich für diese Tätigkeit aufbringen.



Ein Ziel des Projekts ist es, das Selbstbewusstsein der Schüler zu entwickeln, indem man ihnen Wertschätzung und Anerkennung entgegenbringt. Die Coaches werden darüber hinaus als eine "vertrauensvolle Ergänzung zum sozialen Umfeld der Schüler", das aus Eltern und Lehrern besteht, betrachtet.



Auch Bürgermeister weiß die Arbeit der Herzo Coaches wert zu schätzen, die es schon seit sechs Jahren in der Stadt gibt. Mindestens 60 Schüler wurden in dieser Zeit begleitet. Obwohl das Ausbildungsplatzangebot in der Region sehr breit gefächert sei, sei es für manche Schüler trotzdem nicht leicht, unterzukommen, schreibt Hacker in seinem Grußwort auf dem Infoblatt für die Coaches. Es gebe vielschichtige Gründe, aber manchmal liege es schlicht zunächst an mangelnder Motivation und fehlendem Selbstvertrauen. Und genau könne ein so genannter Coach helfen, meint Hacker.



Gerade auch deshalb, weil er genügend Erfahrung mitbringt und nicht im Spannungsfeld zwischen Schule und Elternhaus steht. Er kümmert sich um die Persönlichkeitsentwicklung "seines" Jugendlichen.