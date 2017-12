SpVgg Heßdorf feiert mit Bayern-1-Disco

Tolle Stimmung, super Musik - die Bayern-1-Disco machte zum zweiten Mal in Heßdorf Station und hatte beste Laune im Gepäck. Statt mit Festkommers, Chronik und Grußworten feierte die Spielvereinigung Heßdorf ihren 70. Geburtstag mit einer Bayern-1-Disco.

Der Vereinsvorsitzende Hans Ort bekam von Moderatorin Ulla Müller drei Minuten Redezeit, was natürlich nicht ernst gemeint war, aber trotzdem beließ es der Vorsitzende bei einer kurzen Begrüßung der Mitglieder und des Partyvolks sowie einem Dank an die Helfer. Noch kürzer fasste sich Stefan Stiegler (SPD) in Vertretung des Bürgermeisters, er begrenzte seine Redezeit auf 30 Sekunden.

Danach startete Ulla Müller mit dem siebenköpfigen Bayern-1-Team die lange Partynacht. "Von Abba bis Zappa - die beste Musik für Bayern" war das Motto des Abends, und Martin Pohlers machte eine Zeitreise durch die zwei buntesten Jahrzehnte der Musikgeschichte, durch die Zeit der Hippies, Rocker, Popper, Hip Hopper und Yuppies.

"Wir tun alles, um Heßdorf so richtig zu rocken", versprach Bayern-1-Musikchef und DJ Martin Pohlers. Und die Besucher und Discofans kamen dann am Freitagabend auch voll auf ihre Kosten im Festzelt neben dem Sportheim. Und dort kam echtes Disco-Feeling auf: Vom DJ-Pult über die Tanzflächen-Begrenzung bis hin zur Lichttechnik war alles den Gegebenheiten in einer Disco nachempfunden. Das Publikum war bunt gemischt, Besucher im Alter zwischen 16 und 60 Jahren waren gekommen und alle genossen den Abend bei guter Musik.



Erinnerungen ans Vorjahr

"Es ist schön, wieder hier in Heßdorf zu sein", freute sich B-1-Moderatorin Ulla Müller, die sich noch an einige Begegnungen und skurrile Vorkommnisse des vergangenen Jahres erinnern konnte. "Im letzten Jahr war der Boden brettleben und heute etwas schräg, also passt auf", warnte sie eine johlende Gruppe, die bei der ersten Auflage auch schon zu Gast war.

Der Musikkoffer von Martin Pohlers war für den Musikabend in Heßdorf mit den besten Hits der 70er und 80er Jahre gefüllt. Mit dabei hatte er Musik von Abba und den Bee Gees bis hin zu Queen und Tina Turner. Natürlich durfte auch die legendäre Musik der "Neuen Deutschen Welle" mit Nena und Co. nicht fehlen. Die kunterbunte Mischung kam beim Publikum bestens an. Bis in die frühen Morgenstunden konnte so richtig abgetanzt werden.