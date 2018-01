Zeit für eine Revanche

Mit einem 3:1-Auswärtserfolg beendeten die Höchstadt Alligators die Hauptrunde der Eishockey-Bayernliga im Freiluftstadion des EV Pegnitz. Der Pokal bereits überreicht und den Titel des bayerischen Meister schon in der Tasche, konnten die Alligators das Derby entspannt hinter sich bringen.



Für die Mannschaft des HEC ist aber mit dem erfolgreichen Ende der Hauptrunde nur der erste Schritt getan, denn jetzt gilt es, sich in der Verzahnungsrunde mit der Oberliga für den Aufstiegskampf zu qualifizieren.



Die Gegner aus der Oberliga sind dabei die EV Lindau Islanders und, besonders brisant, der TEV Miesbach. Die Miesbacher konnten die Alligators in der vergangenen Saison im Achtelfinale einmal zu oft besiegen und waren somit ausschlaggebend für den überraschenden Abstieg in die Bayernliga.

Glück sollte ihnen der damit besiegelte eigene Aufstieg allerdings nicht bringen, denn dort ging der TEV gnadenlos unter und steht mit fünf Punkten einsam am Tabellenende. Doch dies ist jetzt nur noch Statistik, alles wird wieder auf Null gesetzt. Als Gegner aus der Bayernliga bleiben den Alligators der TSV Peißenberg, der EV Füssen und der ESC Geretsried in der Verzahnungsrunde erhalten.

Ausgetragen wird die Verzahnung mit der Oberliga in zwei Sechser-Gruppen, von denen am Ende die jeweils vier bestplatzierten Mannschaften in den Bayernliga-Playoffs um die vier freien Plätze in der Oberliga spielen.



Am Freitag um 20 Uhr dürfen sich die Fans der Alligators dann direkt auf das erste Highlight freuen, als erster Gegner kommt um 20 Uhr der TEV Miesbach als Gast in den Aischgrund.



Spiele in der Verzahnungsrunde

Freitag, 19. Januar, 20 Uhr:

Höchstadter EC - TEV Miesbach

Sonntag, 21. Januar, 17.30 Uhr:

EV Füssen - Höchstadter EC

Freitag, 26. Januar, 19.30 Uhr:

EV Lindau - Höchstadter EC

Sonntag, 28. Januar, 18 Uhr:

Höchstadter EC - ESC Geretsried

Freitag, 2. Februar, 19.30 Uhr:

TSV Peißenberg - Höchstadter EC

Sonntag, 4. Februar, 18 Uhr:

Höchstadter EC - TSV Peißenberg

Freitag, 9. Februar, 20 Uhr:

TEV Miesbach - Höchstadter EC

Sonntag, 11. Februar, 18 Uhr:

Höchstadter EC - EV Füssen

Freitag, 16. Februar, 20 Uhr:

Höchstadter EC - EV Lindau

Sonntag, 18. Februar, 18 Uhr:

ESC Geretsried - Höchstadter EC