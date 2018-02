Zeckerngelingt der großer Wurf im Titelrennen

In der 1. Tischtennis-Bezirksliga sahen die Männer des SC Adelsdorf, die ohne Spitzenspieler Igor Ondrejicka und Jörg Sussmann auskommen mussten, beim Tabellenführer in Hilpoltstein kein Land. Die Frauen der SpVgg Zeckern schlugen dagegen Greuther Fürth III und hielten sich damit einen der ärgsten Konkurrenten um die Meisterschaft vom Hals.



Männer, 1. Bezirksliga Mfr.: TV Hilpoltstein III - SC Adelsdorf 9:3

Lediglich Zöbelein/Nagel konnten ihr Doppel mit 3:1 für sich entscheiden, Porsch/Porsch sowie Krumbeck/Müller hatten jeweils mit 0:3 das Nachsehen. Jürgen Zöbelein verlor sein erstes Einzel gegen Stumpf in einer umkämpften Partie mit 1:3. Markus Nagel machte es besser und fuhr mit einem knappen 3:2 einen weiteren Zähler für den SCA ein. Simon Porsch fand gegen Tempelmeier nie richtig ins Spiel und unterlag in vier knappen Sätzen, Volker Krumbeck bekam kein Bein auf den Boden. Im hinteren Paarkreuz hatte Jannis Porsch mit 0:3 gegen Döbler das Nachsehen. Patrick Müller zeigte eine ansprechende Leistung, musste sich jedoch knapp mit 2:3 geschlagen geben. Im Anschluss verkürzte Zöbelein mit einem 3:0 über Christoph zum zwischenzeitlichen 3:7 aus Adelsdorfer Sicht. Doch Nagel und Porsch konnten gegen Stumpf und Seitz nicht nachlegen, die Niederlage war besiegelt. Durch die zweite Pleite in Folge, rutscht der FCA auf den fünften Platz ab.

Ergebnisse: Christoph/Seitz - S. Porsch/J. Porsch 3:0, Stumpf/Pajnic - Zöbelein/Nagel 1:3, Tempelmeier/Döbler - Krumbeck/Müller 3:0, Christoph - Nagel 2:3, Stumpf - Zöbelein 3:1, Seitz - Krumkbeck 3:0, Tempelmeier - S. Porsch 3:1, Döbler - J. Porsch 3:0, Pajnic - Müller 3:2, Christoph - Zöbelein 0:3, Stumpf - Nagel 3:0, Seitz - S. Porsch 3:1



Frauen, 1. Bezirksliga Mfr.: SpVgg Greuther Fürth III - SpVgg Zeckern 6:8

Das Spitzenspiel war an Dramatik kaum zu überbieten, denn nach den Doppeln und den ersten beiden Einzeln lagen die Gäste schon mit 0:4 hinten. Mit zwei Drei-Satz-Siegen sendete Zeckern die ersten Lebenszeichen, doch weil sie die folgenden beiden Spiele, die jeweils über die volle Distanz gingen, abgeben mussten, sahen sich Ingrid Srtraub und Co. mit 2:6 im Hintertreffen. Doch die Zeckernerinnen bewiesen Moral. Die nervenstarke Frauke Langer (2), Janine Krebs und Straub schafften den Ausgleich - und bei den Fürtherinnen begann das Zittern: Die bis dato starke Paetzold war Krebs nicht gewachsen, Karoline Holmer kämpfte sich nach 1:2-Satzrückstand bravourös zurück und sorgte für den Siegpunkt.

Ergebnisse: Schneider/Paetzold - Straub/Langer 3:1, Pape/Hasslauer - Holmer/Krebs 3:1; Schneider - Holmer 3:0, Paetzold - Straub 3:0, Pape - Krebs 0:3, Hasslauer - Langer 0:3, Schneider - Straub 3:2, Paetzold - Holmer 3:2, Pape - Langer 1:3, Hasslauer - Krebs 1:3, Pape - Straub 0:3, Schneider - Langer 2:3, Paetzold - Krebs 1:3, Hasslauer - Holmer 2:3